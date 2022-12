„Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ Millionen Menschen werden heute wieder diese wohlbekannten Worte hören in den zahllosen Gottesdiensten, die auch in diesem Jahr hierzulande am Heiligabend gefeiert werden. Es sind Worte der Weihnachtsgeschichte nach Lukas, Worte die sich vermutlich auch den Religionsfernsten eingebrannt haben und selbst die Gleichgültigsten und Schnoddrigsten berühren.

Aber es ist kein Frieden. Nicht auf Erden. Nicht zwischen den Menschen. Und auch nicht in den Menschen. Wobei das eine kaum von dem anderen zu trennen ist. Die Bibel weiß das wohl. Deutlich wird das, wenn man sich die aktuellere Übersetzung von Lukas 2, 14 zu eigen macht: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.“