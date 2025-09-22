Chefredakteur Stefan Brandenburg macht sich Gedanken - Der WDR entdeckt den „unverstellten Blick“ und „guten Journalismus“

WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg äußert sich aus Anlass der Ruhs-Affäre scheinbar selbstkritisch. Seine banalen Feststellungen und Forderungen bestätigen letztlich nur die fundamentalen journalistischen Defizite und die ideologische Schieflage der Öffentlich-Rechtlichen.