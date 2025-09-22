- Der WDR entdeckt den „unverstellten Blick“ und „guten Journalismus“
WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg äußert sich aus Anlass der Ruhs-Affäre scheinbar selbstkritisch. Seine banalen Feststellungen und Forderungen bestätigen letztlich nur die fundamentalen journalistischen Defizite und die ideologische Schieflage der Öffentlich-Rechtlichen.
Dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nicht meinungspluralistisch sind, dürfte nun mit dem Rauswurf der einzigen offen konservativen Moderatorin Julia Ruhs beim NDR endgültig unübersehbar sein. Was seit vielen Jahren Millionen deutscher Zwangsgebührenzahler bei jedem Einschalten der Tagesschau und anderer ÖRR-Formate erleben, hat nun auch Stefan Brandenburg, Chefredakteur des Westdeutschen Rundfunks, der größten ARD-Anstalt, in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn öffentlich festgestellt: „Wer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohnehin schon misstraut, der fühlt sich gerade sehr bestätigt. Die Vorgänge um ‚klar‘ und Julia Ruhs sind ein Desaster mit Ansage.“
Seine „paar Gedanken“ dazu, vor allem seine Wortwahl, offenbaren allerdings gerade wieder das Problem, das er vermeintlich angehen will. So kommt letzten Endes dabei doch wieder eine Rechtfertigung der herrschenden Verhältnisse im ÖRR (deren Teil er ist) und eine vernebelte Kritik an Ruhs heraus. Brandenburg schafft es nicht einmal, das, „was diese Woche passiert ist“, in deutliche Worte zu fassen. Von einem Rauswurf, von politischem Mobbing schreibt er nicht, nichts und niemanden kritisiert er konkret. Nur „Vorgänge“.
