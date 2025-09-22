WDR
Dach des WDR-Gebäudes in Köln / picture alliance/dpa | Oliver Berg

Chefredakteur Stefan Brandenburg macht sich Gedanken Der WDR entdeckt den „unverstellten Blick“ und „guten Journalismus“

WDR-Chefredakteur Stefan Brandenburg äußert sich aus Anlass der Ruhs-Affäre scheinbar selbstkritisch. Seine banalen Feststellungen und Forderungen bestätigen letztlich nur die fundamentalen journalistischen Defizite und die ideologische Schieflage der Öffentlich-Rechtlichen.

VON FERDINAND KNAUSS am 22. September 2025 6 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Dass die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nicht meinungspluralistisch sind, dürfte nun mit dem Rauswurf der einzigen offen konservativen Moderatorin Julia Ruhs beim NDR endgültig unübersehbar sein. Was seit vielen Jahren Millionen deutscher Zwangsgebührenzahler bei jedem Einschalten der Tagesschau und anderer ÖRR-Formate erleben, hat nun auch Stefan Brandenburg, Chefredakteur des Westdeutschen Rundfunks, der größten ARD-Anstalt, in einem Beitrag auf dem sozialen Netzwerk LinkedIn öffentlich festgestellt: „Wer dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohnehin schon misstraut, der fühlt sich gerade sehr bestätigt. Die Vorgänge um ‚klar‘ und Julia Ruhs sind ein Desaster mit Ansage.“

Seine „paar Gedanken“ dazu, vor allem seine Wortwahl, offenbaren allerdings gerade wieder das Problem, das er vermeintlich angehen will. So kommt letzten Endes dabei doch wieder eine Rechtfertigung der herrschenden Verhältnisse im ÖRR (deren Teil er ist) und eine vernebelte Kritik an Ruhs heraus. Brandenburg schafft es nicht einmal, das, „was diese Woche passiert ist“, in deutliche Worte zu fassen. Von einem Rauswurf, von politischem Mobbing schreibt er nicht, nichts und niemanden kritisiert er konkret. Nur „Vorgänge“.

Mehr lesen über

Stefan | Mo., 22. September 2025 - 18:46

Der gute alte WDR meldet sich kontraproduktiv gegenüber dem NDR zu Wort.
Das ist ja hochinteressant.
Im Prinzip steht der NDR doch genau dafür, was die AfD bezüglich der öffentlichen rechtlichen Sendeanstalten behauptet.
Er ist wie viele andere eben nicht objektiv und seriös, sondern einseitig und meinungsmachend nach links.
Das kann der WDR noch ein wenig abschwächen und den Zeigefinger erheben, doch im Großen und Ganzen weiß nun auch der dümmste der Ahnungslosen, was in diesem Lande läuft.
Linke Politik verknüpft mit dem ÖRR nämlich.
Das ist weder akzeptabel noch demokratisch, sowas gibt's eigentlich nur in Bananenrepubliken und Schurkenstaaten oder jetzt offenbar auch hierzulande, oder sehe ich das falsch ???
Heute sah ich einen Clip, Friedrich Merz auf dem Oktoberfest ... da haben sie ihn zurecht ausgebuht für seine bisherigen Leistungen und gebrochenen Versprechen.
Was der WDR verkündet hat ist nichts anderes als Kampf gegen Rechts light,
der Ausgebuhte wird's ihnen lohnen. 😉

Heidemarie Heim | Mo., 22. September 2025 - 19:56

Zudem höchst regierungstauglich dieses Brandenburgische Sprachtalent. Und erst seine jeden Philosophen vor Neid erblassen lassende Gedankenwelt! Großartig! "Und wieder einmal zeigt sich, dass man in dem Saftladen alles selbst am Besten kann und tun muss als Chef! Hol mal Einer den Eimer weiße Salbe aus dem Depot! Und schickt pronto die Einladungen für den nächsten Presseball an die für uns wichtigen Politiker/innen raus bevor die auf so dumme Gedanken wie dem Einfrieren von GEZ-Gebühren etc. kommen!"
"Bewegung, Bewegung!" "Wo bleibt das Rundschreiben an alle Mitarbeiter diese Woche alle Bälle flach zu halten bis Gras über die "Ruhs" gewachsen ist?"
Langsam glaube ich lieber Herr Knauß, so ein sicherlich gut dotierter Posten als ÖR-Chef könnte mir auch noch richtig Spaß machen;-). Danke für die gute Unterhaltung! MfG

Jens Böhme | Mo., 22. September 2025 - 20:24

...über Partner öffentlich her oder mischt sich explizit ein. Egal, welcher Gesinnung der WDR-Chef ist, ist sein öffentlicher Beitrag zum NDR zumindest ein Stück Bewegung. Ob Ruhs tatsächlich beim NDR rausgeworfen wurde, ist Ansichtssache. Ob die Verträge des NDR mit Ruhs eine Klausel enthielten, dass die Vertragsbeziehung zur Sendung "Klar" jederzeit vom NDR beendet werden könne, bleibt Vertragsgeheimnis der Vertragspartner. Die Empörung über Arbeitgeber hält sich bei mir in Grenzen. Mir hat man nach zehn Tagen gekündigt, weil angeblich doch kein Bedarf. Dann habe ich Weihnachten gemacht und drei Wochen später den jetzigen Arbeitgeber.

