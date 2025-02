Dr. phil. Dominik Pietzcker studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Von 1996 bis 2011 in leitender Funktion in der Kommunikationsbranche tätig, u.a. für die Europäische Kommission, diverse Bundesministerien und das Bundespräsidialamt. Seit 2012 Professur für Kommunikation an der Macromedia University of Applied Sciences, Hamburg. Er ist Visiting Scholar der Fudan University, Shanghai. Zahlreiche Veröffentlichungen, zuletzt „Was ist Schönheit? Eine kurze Geschichte der Ästhetik“ (Herder Verlag).

Schon die Amtseinführung Donald Trumps machte deutlich, welche Menschen in seiner besonderen Gunst stehen. Während bei der Inauguration von John F. Kennedy immerhin noch der amerikanische Dichter Robert Frost einige denkwürdige Verse sprechen durfte, ging es bei Trump wesentlich prosaischer zur Sache. Im engsten Kreise stand ein Dutzend Geschäftsleute und Milliardäre, die eine undurchdringliche Phalanx um ihn bildeten. Zwei dieser Geldprätorianer stachen heraus, Elon Musk und Bernard Arnault, Großaktionär und CEO der größten Luxusholding der Welt. Der reichste Amerikaner und der reichste Europäer huldigten dem mächtigsten Mann der Welt. Die primitive Offensichtlichkeit dieser Szene ist kaum steigerungsfähig.

Die Dominanz des schweren Geldes ist in dieser völlig ungeschminkten Form etwas Neues, zumindest in demokratisch verfassten Gemeinwesen. Erstmals wurde der „oligarchische Schatten der Demokratie“ (Alexandra Eckert) öffentlich sichtbar. Nabobs buhlen um die Gunst des politisch Einflussreichsten. So entsteht ein neuer Hofstaat, der mit der sozioökonomischen Lebenswirklichkeit der restlichen Welt nichts zu tun hat. Aus dieser Perspektive heraus hat auch ein Ruinenfeld am südöstlichen Mittelmeer das Potenzial zu einer neuen Riviera.

Ein maximal disruptiver Aktivismus

Trumps zweite Präsidentschaft steht für den markanten Übergang vom ökonomischen Konsumismus zum politischen Klientelismus. Die gewohnten neoliberalen Konzepte mit ihrer Tendenz zu staatlicher Deregulierung werden seit der Unterzeichnung der ersten präsidialen Dekrete von einem maximal disruptiven Aktivismus abgelöst, der lediglich in der Politik, nicht aber in der Digitalwirtschaft, überrascht. Wer neue Märkte erobern will, muss die alten durchrütteln und zerstören. „Creative destruction“ lautet das von dem Ökonomen Joseph Schumpeter übernommene Mantra.

Genau dieser Mechanismus der „schöpferischen Zerstörung“, an dessen Ende eine enorme Akkumulation von Marktmacht steht, überträgt die amerikanische Regierung nun auch auf die eigene Politik. Verträge und Absprachen gelten bloß, solange sie einseitig nützlich sind. Grönland und Panama, das ist lediglich der Anfang. Nur konkurrierende Großmächte wie China oder Indien können sich erlauben, nicht zu kooperieren oder gar eigene Wege zu suchen. Europa, eine chaotische Ansammlung politisch uneiniger Mittelmächte, gehört nicht zu diesem Kreis. Der Kotau europäischer Politiker hat bereits begonnen.

Prekarisierung der Middle Class

Bekanntlich fackelt die neue Trump-Administration auch innenpolitisch nicht lange, um ihre Agenda auszurollen. Bundesbehörden werden aufgelöst, Gehaltszahlungen eingestellt, die Ministerialbürokratie ausgehöhlt. Kritische Diskursfähigkeit und professionelle Distanz sind in diesem Modell nicht vorgesehen und werden negativ sanktioniert.

In der neuen Hierarchie ist kein Bedarf für Spezialisten und Experten – den typischen Vertretern der akademisierten bürgerlichen Mittelschicht. Die willigen Vollstrecker von Trumps Agenda sind Mitte Zwanzig und kommen aus dem Umfeld des Tech-Entrepreneurs Peter Thiel. Sie haben nichts zu verlieren und viel zu gewinnen. Junge rücksichtslose Männer mit vermeintlich großer Zukunft sind das komplette Gegenteil zu den langsam ergrauenden Vertretern der Mittelschicht, die ihr Eigenheim noch immer mühselig aus ihrem Erwerbseinkommen abbezahlen. Auch sie haben mittlerweile verstanden, dass nicht Arbeit, sondern nur Besitz wirklich reich macht. Womöglich eine frustrierende Erkenntnis – sie gehören nicht länger zu den Gewinnern des Kapitalismus.

Der tiefste Quell ihres Konformismus

Die ökonomische Erpressbarkeit der bürgerlichen Mittelschicht ist beides zugleich, ihre stärkste disziplinierende Kraft und der tiefste Quell ihres Konformismus. Ihre nicht nur in den Vereinigten Staaten zu beobachtende panische Hilfslosigkeit gibt einen ersten Vorgeschmack, was Europa blüht. Während Trump und seine Administration frei agieren und versuchen, ihren Handlungsspielraum vor nationalen Gerichten durchzusetzen und sogar auszudehnen, stagnieren die Mitglieder der Mittelschicht in einer Welt des galoppierenden Wandels. Anders gesagt, das Bürgertum hat aufgehört, die dominierende oder auch bloß mitgestaltende gesellschaftliche Kraft zu sein.

Dieser „Prozess der sozialen Regression in den einstmals stabilen Beschäftigungslagen“ (Luc Boltanski) ist weniger eine Frage von politischer Loyalität und Illoyalität. Vielmehr folgt er der neuen ökonomischen Logik, in welcher die bürgerliche Mittelschicht einfach nicht mehr relevant genug ist, um die politische Agenda zu bestimmen.

Nicht das Gleichgewicht – die Mitte und ihre gesellschaftlichen Akteure – ist entscheidend, sondern allein das Gewicht von Größe und Durchsetzungsfähigkeit. Während sich die Mittelschicht in einer bestenfalls auskömmlichen Einkommensklasse abarbeitet, kämpfen die politischen und ökonomischen Schwergewichte längst in einem ganz anderen Ring. Gewogen und zu leicht befunden: Bemühungen, die auf Ausgleich, Gerechtigkeit, Partizipation und dergleichen mehr abzielen, werden hier rigoros abgeschmettert. Die moralischen Werte und kulturellen Fetische der Mittelschicht wirken im Angesicht der neuen politischen Dynamik geradezu absurd. Glaubt jemand noch ernsthaft, dass wir im Zeitalter der Toleranz und des Respekts, der Gerechtigkeit und Chancengleichheit leben?

Die neue Lust an der Disruption

Disruption als Konzept ist nicht nur in den Vereinigten Staaten zu beobachten, sondern hat längst auch auf Europa übergegriffen. Rechtsnationale Bewegungen sind das Erdbeben in der gewohnten Parteienlandschaft ihrer jeweiligen Länder. Nationaler Partikularismus wirkt disruptiv auf transnationale Strukturen. Das wird am momentanen Zustand der Europäischen Union wohl deutlich. Auch die europäischen Mittelschichten steuern auf ein für sie unlösbares Dilemma zu. Ökonomisch werden sie immer abhängiger von oligarchischen Strukturen – zugleich verweigern sie sich den gesellschaftlichen Konsequenzen dieser neofeudalen Verhältnisse. Zum ersten Mal zeigt sich, dass sich ihr hemmungsloser Opportunismus gerade nicht für sie auszahlt.

In seinem Gedicht zu Kennedys Inauguration schrieb Robert Frost reichlich naiv von einem „golden age of poetry and power“, dem „Goldenen Zeitalter der Dichtung und der Macht“. Ein kolossaler Irrtum. Mit Trumps Amtsantritt hat ein wahrhaft Titanisches Zeitalter begonnen, welches Macht und Geld, Technologie und rohstoffreiche Territorien, Medien und Diskurshoheit in den Händen Weniger konzentriert. Differenzierung und Zögerlichkeit, die Philosophie des „Ja, aber“ und des „Sowohl als auch“ haben fürs erste ausgedient. Allerdings stehen auch Maß und Mitte in dieser neuen maximalistischen Welt des „Great again“ auf der Verliererseite. Nichts ist so morsch und einsturzgefährdet wie ein Gesellschaftsmodell der Vergangenheit: das Bürgertum wird überrollt, ohne es selbst zu bemerken.