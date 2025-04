Plato, einer der Urahnen unseres politischen Denkens und Handelns, notiert um 360 v.Chr. in seinem Buch „Nomoi“ (Über die Gesetze) im vierten Kapitel: „Es kommt auf das Grundprinzip eines Staates an, nach dem er dann auch benannt wird. Der neue Staat soll nicht wenige über viele herrschen lassen, sondern alle ordnen unter der Herrschaft eines Gottes, von dem sich alle in Vernunft leiten lassen. Welcher Gott wäre das?“ Dieses „tís ó theós?“ (Welcher Gott?) wurde zum Grundstein politischen Denkens in Europa: Was für ein Gott muss es sein, dem sich der Staat und die Politik verpflichtet? Und die Antwort ist klar und liegt nach Plato auf der Hand: das Gesetz! Was befiehlt das Gesetz? Das Vernünftige! Was ist das? Jeden Menschen nicht bloß als Tier, sondern als Geistwesen mit unsterblicher Seele zu betrachten und zu Wort kommen zu lassen. Daraus entwickelt sich die Demokratie auf der Grundlage der vollkommen gleichen und unveräußerlichen Menschenwürde jedes Individuums.