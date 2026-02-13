Was ist eine gerechte Miete? - Vertragsfreiheit und Freibeuter

In Berlin wird mal wieder über Mietpreise gestritten. Und die Vorschläge werden immer ambitionierter – manche sagen restriktiver. Aber wann ist eine Miete überhaupt „gerecht“? Tatsächlich ist die Suche nach dem gerechten Preis so alt wie die Philosophie selbst.