- Timmy in Schwierigkeiten
Die Bereitschaft ist hoch, enorme Summen für die Rettung eines Wals auszugeben. Währenddessen verschwinden ganze Arten still und leise für immer. Eine gute Gelegenheit für die Sonntagsfrage: Was ist ein Wal eigentlich wert?
Ich bekenne freimütig: Der Titel der heutigen Kolumne ist geklaut. Das ist kein Kavaliersdelikt in Zeiten so vieler Plagiatsjäger on- und offline. So hieß ein Kinderbuch, das ich vor vielen Jahren meinen Sprösslingen der Reihe nach vorgelesen habe. Ich musste heute Morgen daran denken. Kein Thema dominierte die Meldungen der vergangenen Wochen so wie der gestrandete Ostseewahl: „Der Rettungsversuch des Wals – Timmy im Bild-Livestream“. Und: „Gibt es doch noch Hoffnung für Buckelwal Timmy? Zwei Multimillionäre finanzieren einen letzten Rettungsversuch.“ Der sterbende Seekoloss löste Emotionen aus. Das machte die Berichterstattung einfacher als technische Fragen wie Tankrabatt, Krankenkassenfinanzen und vielleicht auch Iran-Krise. Nicht wenige werden sich aber gefragt haben: Lohnt sich der Aufwand? Könnte – müsste – man das Geld nicht besser investieren?
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