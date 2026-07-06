App-Icon von Claude auf einem Bildschirm, Finger berührt fast das Icon, Nahaufnahme, Foto.
Logo der KI-App Claude / picture alliance / photothek.de | Thomas Trutschel

Warum Künstliche Intelligenz kein Bewusstsein hat Der Geist, der stets vereint

Hat eine KI wie Claude ein Bewusstsein – oder täuscht sie uns nur perfekt? Die entscheidende Grenze verläuft nicht zwischen menschlichem und maschinellem Denken, sondern zwischen Erfahrung und bloßer Simulation.

VON REINHARD K. SPRENGER am 7. Juli 2026 13 min

Reinhard K. Sprenger

Autoreninfo

Dr. Reinhard K. Sprenger ist Unternehmensberater und Autor. Zentrale Themen seiner Arbeit sind Führung, Motivation und Selbstverantwortung. Zuletzt erschien von ihm „Magie des Konflikts“ bei der DVA.

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„Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zu Grunde geht.“
– Goethe: Faust. Erster Teil, Studierzimmer

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Jens Böhme | Di., 7. Juli 2026 - 19:00

Wie bist Du geboren? Wer hat Dich geboren? Wann bist Du geboren? Hast Du Freunde? Wen liebst Du? Wer liebt Dich? Was fühlst Du?

Walter Bühler | Di., 7. Juli 2026 - 19:42

Im 19. und 20. sind beiden Groß-Theorien Marxismus und Darwinismus entstanden, die jeden religiösen Gedanken der Menschheit - so alt er auch gewesen ist - als inhaltsleer verurteilt und sich selbst lange Zeit als "wissenschaftliche" Weltanschauungen inszeniert haben.
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Sehr viele haben heute begriffen, dass der Marxismus eine gewöhnliche, mit Fehlern behaftete Ideologie ist.
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Dawson predigt dagegen auch heute noch (mit großem Erfolg) eine neue Evolutionstheorie, die er mit gewissen "Genen" und "Memen" zu einer neuen Ideologie, zu einer atheistischen Glaubensbewegung erweitert hat ("Humanismus"), deren Messias er ist.

Menschen sind für den biologischen Atheisten Dawson immer ein Teil der lebendigen "Natur". Wenn er Menschen nun nicht mehr von KI-Robotern unterscheiden kann, dann muss er diese Maschinen auch als Teile der lebendigen Natur anerkennen.

Jener Mensch, der KI-"Claude" hergestellt hat, entpuppt sich so als Gott, nur eben als ein atheistischer Gott.
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Nix für ungut!

René Maçon | Di., 7. Juli 2026 - 19:43

weil es nicht eindeutig definierbar ist. Aber wir können natürlich mit Sicherheit ausschließen, dass KIs Bewusstsein haben ;-).

Solche Debatten sind in jeder Hinsicht fruchtlos. Was sollen Sätze wie "Bewusstsein ist die Bedingung dafür, dass Erkenntnis überhaupt Gewicht haben kann" oder "Die entscheidende Frage lautet nicht, ob Maschinen Bewusstsein haben – sondern wie lange wir bereit sind, unseres zu gebrauchen" aussagen? Zeitverschwendung!

Am Ende wird entscheiden, ob KIs Probleme aller Art besser lösen können als Menschen oder nicht. Diese Frage wird die empirische Entwicklung beantworten. Der bisherige Trend ist eindeutig: Bereits jetzt können KIs viele Probleme sehr viel besser lösen als Menschen und sie steigern ihre Fähigkeiten in einem enormen Tempo. Das genügt, um unter marktwirtschaftlichen Bedingungen immer mehr Ressourcen zum weiteren Ausbau der eigenen Fähigkeiten zu akquirieren.

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