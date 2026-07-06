- Der Geist, der stets vereint
Hat eine KI wie Claude ein Bewusstsein – oder täuscht sie uns nur perfekt? Die entscheidende Grenze verläuft nicht zwischen menschlichem und maschinellem Denken, sondern zwischen Erfahrung und bloßer Simulation.
„Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zu Grunde geht.“
– Goethe: Faust. Erster Teil, Studierzimmer
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