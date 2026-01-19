In Deutschland liegen die Nerven blank. Es reicht ein Wort, ein Halbsatz, ein frei und mutig im Raum platzierter Gedanke, und der öffentliche Diskurs kriegt wieder Puls. Egal ob beim Thema Rente, Brandmauer oder Migration: Kaum, dass einer mal zum barrierefreien Denken ansetzt, heulen unweigerlich die Sirenen auf. Vor mittlerweile knapp zwei Wochen war es wieder soweit: Es war der 7. Januar 2026, die USA hatten gerade erst mit der Entführung von Diktator Nicolás Maduro den bis dahin noch geltenden Ordnungsrahmen auf dem Globus verschoben, da zündete man in einem Fernsehstudio irgendwo in einer der allmählich wohl vergessensten Randlage der westlichen Welt, diesen vor Jahren bereits draufgeschafften Empörungsreflex: Wann immer nämlich jemand hier das Wort „Regulierung“ im öffentlichen Raum zirkulieren lässt, reagieren Teile des Publikums wie der berühmte Hund von Iwan Pawlow. Ein Krakeelen, ja ein regelrechter Ausfluss von Speichelflüssigkeiten setzt dann ein, als hätte man den menschlichen Verstand mittels Stimmulus-Kurzschaltung kurzerhand einfach überbrückt.