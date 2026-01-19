Daniel Günther am Handy
Medienregulierung Warum Daniel Günther recht hat

Der Auftritt von Daniel Günther bei Markus Lanz hat heftige Debatten erzeugt. Dabei wird übersehen, dass Günthers eigentlicher Vorstoß in eine ganz andere Richtung zielte. Und dieser Debatte müssen wir uns dringend stellen.

VON RALF HANSELLE am 19. Januar 2026 7 min

Ralf Hanselle / Antje Berghäuser

Ralf Hanselle ist stellvertretender Chefredakteur von Cicero. Im Verlag zu Klampen erschien von ihm zuletzt das Buch „Homo digitalis. Obdachlose im Cyberspace“.

In Deutschland liegen die Nerven blank. Es reicht ein Wort, ein Halbsatz, ein frei und mutig im Raum platzierter Gedanke, und der öffentliche Diskurs kriegt wieder Puls. Egal ob beim Thema Rente, Brandmauer oder Migration: Kaum, dass einer mal zum barrierefreien Denken ansetzt, heulen unweigerlich die Sirenen auf. Vor mittlerweile knapp zwei Wochen war es wieder soweit: Es war der 7. Januar 2026, die USA hatten gerade erst mit der Entführung von Diktator Nicolás Maduro den bis dahin noch geltenden Ordnungsrahmen auf dem Globus verschoben, da zündete man in einem Fernsehstudio irgendwo in einer der allmählich wohl vergessensten Randlage der westlichen Welt, diesen vor Jahren bereits draufgeschafften Empörungsreflex: Wann immer nämlich jemand hier das Wort „Regulierung“ im öffentlichen Raum zirkulieren lässt, reagieren Teile des Publikums wie der berühmte Hund von Iwan Pawlow. Ein Krakeelen, ja ein regelrechter Ausfluss von Speichelflüssigkeiten setzt dann ein, als hätte man den menschlichen Verstand mittels Stimmulus-Kurzschaltung kurzerhand einfach überbrückt.

Klaus Funke | Mo., 19. Januar 2026 - 18:21

In wessen Auftrag schreiben Sie, Herr Hanselle? Nun wollen Sie uns einreden, Sie wüssten, auf wen Herrn Günthers Manöver gezielt habe, natürlich nicht auf die Pressefreiheit und die Einschränkung der Meinungsfreiheit, sondern auf die Sozialen Medien, die so arg schädlich sind für unsere Kleinen. Da hat man den Beifall sicher. Ein durchsichtiges Manöver zur "Reinwaschung" des kleinen miesen Merkelianers Daniel Günther. Nein, seine Schäbigkeit war nur falsch verstanden worden, er hat Kommunikationsschwächen, der Gute, er meinte doch das Richtige, man hat es ihm nur falsch ausgelegt. Die typische Ausrede für ertappte Sünder. Nein, Herr Hanselle, es ist kein Kommunikationsproblem, der kleine Mann aus dem Norden hat versehentlich die Hosen gelüftet, und da ist ihm was entwichen, was (noch) nicht an die Öffentlichkeit entweichen sollte, der Furz eines verkappten Demokratiefeindes. Günther wusste sehr wohl was er sagte und Lanz hat ja sofort nachgefragt und bekam d. unfrisierte Antwort.

Markus Michaelis | Mo., 19. Januar 2026 - 18:30

Daniel Günther hatte schon, nicht nur, aber zentral, den Kampf gegen Rechts im Auge. Würden die Techkonzerne mit derselben Marktmacht weiter für Klima und gegen Rechts trommeln, fände er Big-Tech auch nicht nur gut, würde es aber deutlich anders sehen.

Ich glaube, dass die Gesellschaft im Moment kein gemeinsames Zentrum mehr hat, in dem alle dieselben wirklich großen Herausforderungen und die selben Zusammenhangsketten zu den kleineren Herausforderungen sehen.

Im Angebot sind BigTech, Klima, KI, die zu einer Cyborg-Zukunft führt, Volk und Vaterland, Bestehen im Kampf der Großmächte, verschiedene Götter und Religionen, Kriminalität, Wirtschaft, verschiedene Umwelt- und Biodiversitätsprobleme, allgemein zu schneller Wandel, instabile Gesellschaften in der sich entwickelnden Welt (und jetzt im Westen), westliche Dominanz, Islamismus, Inflation, Rassismus, Diskriminierung, Zerfall der Familie und vieles mehr.

