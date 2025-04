In Parteien geht es allerdings viel um Proporz, um Loyalität gegenüber der Parteiführung, die oft eng verknüpft ist mit einer langjährigen Ochsentour, und mittlerweile sogar um zufällige Identitätsmerkmale wie Geschlecht oder Abstammung, die bei der Besetzung von Kandidatenlisten, Ministerämtern und sonstigen Positionen relevant geworden sind. Dass Parteien also nicht diejenigen Parteifreunde ins Parlament und in Regierungsverantwortung entsenden, die dafür objektiv betrachtet bestmöglich geeignet sind, liegt in der Natur dieser Art der Parteiendemokratie. Die Politik hat eben ihre eigenen Regeln.