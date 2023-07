Ähnlich unerschütterlich wie die Burg der Götter schien das Festspielhaus auf dem Grünen Hügel in Bayreuth. Seit 1876, den Eröffnungsspielen, faden dort 110 Festspiele statt. Die ersten noch unter der Leitung des Meisters persönlich, später dann unter seiner Witwe Cosima, die mit Argusaugen darüber wachte, dass genau an jenem „Kostüm- und Schminkewesen“, das ihr Mann so sehr verachtet hatte, nicht ein Germanenhelm abgewandelt wurde.