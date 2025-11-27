- Cancel Culture an Jesuiten-Hochschule
An der katholischen Hochschule für Philosophie München wurde nach Protesten von Studenten ein Vortrag des Philosophen Sebastian Ostritsch gecancelt. Die Verantwortlichen schweigen. Der Vorgang folgt einem inzwischen gut bekannten Muster.
Sebastian Ostritsch ist Katholik – und er ist nicht links. Der Philosoph und Publizist hat das Anbringen von Regenbogenflaggen an Kirchen kritisiert, weil die Kirche damit ihren eigenen Lehren über Ehe und Sexualität widerspreche. Er hält Abtreibungen für moralisch unzulässig und bestreitet, dass es ein Recht auf Suizid gibt. Er meint: „Es ist die moralische Pflicht des Staates, seine Bürger vor möglichen negativen Konsequenzen der Einwanderung zu schützen.“ Und er ist überzeugt, ein „Erhalt der gemeinsamen europäischen Kultur“ sei nur durch eine Erneuerung des christlichen Glaubens möglich.
-
