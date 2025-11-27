Johannes Wallacher
Hochschulpräsident Johannes Wallacher bleibt zu dem Vorfall kurz angebunden / picture alliance / SZ Photo | Robert Haas

Vortrag des Philosophen Sebastian Ostritsch abgesagt Cancel Culture an Jesuiten-Hochschule

An der katholischen Hochschule für Philosophie München wurde nach Protesten von Studenten ein Vortrag des Philosophen Sebastian Ostritsch gecancelt. Die Verantwortlichen schweigen. Der Vorgang folgt einem inzwischen gut bekannten Muster.

VON BENJAMIN LEVEN am 27. November 2025 5 min

Benjamin Leven, promovierter Theologe und Journalist, ist Redaktionsleiter Online der katholischen Zeitschrift Communio

Sebastian Ostritsch ist Katholik – und er ist nicht links. Der Philosoph und Publizist hat das Anbringen von Regenbogenflaggen an Kirchen kritisiert, weil die Kirche damit ihren eigenen Lehren über Ehe und Sexualität widerspreche. Er hält Abtreibungen für moralisch unzulässig und bestreitet, dass es ein Recht auf Suizid gibt. Er meint: „Es ist die moralische Pflicht des Staates, seine Bürger vor möglichen negativen Konsequenzen der Einwanderung zu schützen.“ Und er ist überzeugt, ein „Erhalt der gemeinsamen europäischen Kultur“ sei nur durch eine Erneuerung des christlichen Glaubens möglich.

