- Mit dem Baurecht gegen die falschen Gesinnungen
Als neue Speerspitze im Kampf gegen politisch unerwünschte Gesinnungen soll künftig auch das Baurecht herhalten. Im Rahmen eines vom zuständigen Bauministerium geplanten Vorkaufsrechts. Zum Sonntag fragen wir deshalb: Gut so?
Gerade noch versuchen wir intellektuell und emotional zu verarbeiten, dass im Bundesjustizministerium (wieder einmal) Änderungen des Strafgesetzbuchs in Planung sind, die die Meinungsfreiheit beschneiden – da folgt schon der nächste Einschlag, wenn auch aus anderer Richtung. Dieses Mal winkt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit Plänen, die – so hart muss man es leider schreiben – in einem freiheitlichen Rechtsstaat nichts, rein gar nichts zu suchen haben.
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