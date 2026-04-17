Baurecht

Vorkaufsrecht für Kommunen Mit dem Baurecht gegen die falschen Gesinnungen

Als neue Speerspitze im Kampf gegen politisch unerwünschte Gesinnungen soll künftig auch das Baurecht herhalten. Im Rahmen eines vom zuständigen Bauministerium geplanten Vorkaufsrechts. Zum Sonntag fragen wir deshalb: Gut so?

KOLUMNE: DIE SONNTAGSFRAGE am 19. April 2026

Autoreninfo

Frauke Rostalski ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Universität zu Köln. Sie ist Mitglied des Deutschen Ethikrats.

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Gerade noch versuchen wir intellektuell und emotional zu verarbeiten, dass im Bundesjustizministerium (wieder einmal) Änderungen des Strafgesetzbuchs in Planung sind, die die Meinungsfreiheit beschneiden – da folgt schon der nächste Einschlag, wenn auch aus anderer Richtung. Dieses Mal winkt das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit Plänen, die – so hart muss man es leider schreiben – in einem freiheitlichen Rechtsstaat nichts, rein gar nichts zu suchen haben. 

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soistes | So., 19. April 2026 - 06:06

Was hat die Geburt eines Kindes bei einer Ministerin alles ausgelöst? Wäre es nicht besser, dass diese sich ab sofort mehr um Ihr Kind kümmert?

Was sich hier zeigt ist, dass gewisse Parteiorganisationen aus dem äußeren Rändern sich auf dem Rücken unserer Verfassung, gerne unser GG & unsere Verfassung demontieren wollen. Das wiederum völlig abseits was das Bundesverfassungsgericht geurteilt hat.

Wie wäre das die älteste Parteiorganisation in Deutschland in sehr großen Schritten die 4,9 % bei zukünftigen Wahlen erreicht?

Wie wäre es, dass sämtliche Mitarbeiter der Ministerien vorsorglich für die nächste Regierung komplett ausgetauscht werden. Um sicher zu sein, einen wirklichen Politikwechsel danach umsetzen zu können. Dieser orientiert sich an die tatsächliche Verfassungstreue zu unserem GG & an der sozialen Marktwirtschaft. Angeführt von der FDP.

Weil auf Außenränder jeglicher Art habe ich in diesem Land kein Interesse mehr! Sie haben genügend Schaden angerichtet.

Achim Koester | So., 19. April 2026 - 07:42

Wozu, glauben Sie, sollen die Kommunen das Vorkaufsrecht nutzen, wenn nicht für die Unterbringung Zugewanderter?
Die Vorgaben aus Berlin werden wahrscheinlich der nächste Schritt in diese Richtung.

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