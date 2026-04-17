Vorkaufsrecht für Kommunen - Mit dem Baurecht gegen die falschen Gesinnungen

Als neue Speerspitze im Kampf gegen politisch unerwünschte Gesinnungen soll künftig auch das Baurecht herhalten. Im Rahmen eines vom zuständigen Bauministerium geplanten Vorkaufsrechts. Zum Sonntag fragen wir deshalb: Gut so?