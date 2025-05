Mittlerweile wird die Knolle sogar als eine Art mega-gesundes Superfood angepriesen. In einem von der EU geförderten Weiterbildungsprogramm für Ernährungswandel ist zu lesen: „Die Kartoffel ist nicht nur vielseitig in der Küche, sondern auch reich an wertvollen Nährstoffen. Sie enthält zudem wichtige Vitamine wie Vitamin C (etwa 19 mg) und B-Vitamine sowie Mineralstoffe wie Kalium.“