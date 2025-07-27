Dampflokomotive
Die von Migranten angepöbelte Kontrolleurin hatte resigniert, weil sie sich machtlos fühlte / Illustration: Vecteezy.com

Vom zivilisatorischen Mindestmaß Bahnfahren als Stresstest der Migration

„Eine Bahnfahrt, die ist lustig, eine Bahnfahrt, die ist schön.“ Ein Kinderlied – aus einer Zeit, als Reisen auf Schienen noch ein Vergnügen war. Davon ist kaum etwas geblieben: Das zivilisatorische Mindestmaß gerät ins Wanken. Von aggressiven Männern, einer mutigen Frau und passiven Mitreisenden.

VON BERND STEGEMANN am 10. August 2025 5 min

Bernd Stegemann

Autoreninfo

Bernd Stegemann ist Dramaturg und Professor an der Hochschule für Schauspiel (HfS) Ernst Busch. Zuletzt ist von ihm erschienen: „Was vom Glauben bleibt. Wege aus der atheistischen Apokalypse“ bei Klett-Cotta (2024) und „In falschen Händen. Wie grüne Eliten eine ökologische Politik verhindern“ bei Westend (2025).

So erreichen Sie Bernd Stegemann:

Zur Artikelübersicht

Jede Reise mit der Deutschen Bahn ist eine Fahrt ins Ungewisse. Kein neurotisches Gehirn kann so viele Zwischenfälle fantasieren, wie da passieren können. Der leidgeprüfte Bahnfahrer versucht, durch Rücksichtnahme den Stress zu mindern, den die Bahn zuverlässig produziert. Denn unerträglich wird es, wenn nicht nur die Klimaanlage streikt, sondern die Mitreisenden das zivilisatorische Mindestmaß unterschreiten, so wie jüngst vier junge Männer mit Migrationshintergrund.

In einem überfüllten Großraumwagen blockierten sie acht Plätze, indem sie die Sitze mit ihren riesigen Taschen vollgestellt hatten. Die Bitte einer Mitreisenden, dort sitzen zu dürfen, wurde ignoriert. Doch die mutige Frau zog einen ungemütlichen Platz dem langen Stehen im Gang vor und wiederholte ihre Bitte. Widerwillig begann einer der Männer, seine Tasche von einem Sitz zu schieben, sodass ein winziger Platz frei wurde. Meine Bewunderung für den Mut der Frau wuchs, als ich, nur eine Reihe dahinter sitzend, mithören musste, in welch abfälligem Ton die Männer nun über die Frau sprachen. Da sie dabei von gebrochenem Deutsch in eine arabisch klingende Sprache wechselten, war der Inhalt nicht zu verstehen. Der aggressive Ton war aber unmissverständlich.

Jens Böhme | So., 10. August 2025 - 09:39

Vorweg: Die TV-Sendungen zu Hundeerziehung sind inflationär (Hund aus Tierheim nach Hause holen). Wenn das nicht ausreicht, jede Kleinstadt hat mindestens eine funktionierende Hundeschule. Zur Integration von Migranten und Flüchtlingen verhält es sich, wie zu Hundebesitzern, die Hund derart verwöhnen, dass der Hund die Kontrolle übernimmt und damit selbst überfordert ist, weil es nicht seine Aufgabe ist Integration zu lehren.

Maria Arenz | So., 10. August 2025 - 10:15

Solange die rot-grüne Blase die Oberhoheit über das Buffet (statt Stammtisch)derer hat, die sich heutzutage für Bildungsbürger halten und alle Schaltstellen in Politik, Kultur und Medien besetzen, werden sich auch die Talahons weiter ungestraft wie Besatzungstruppen aufführen. Weil sie es können, weil sie in solchen Situationen meistens "die Mehreren" sind und in den Shitholes , wo sie aufgewachsen sind, gelernt haben, die Fäuste zu gebrauchen. Und wenn sie damit je in's Hintertreffen geraten, kommt eben das Messer zum Einsatz. Sogar in klar und allen Sprachen ausgewiesenen Messerverbotszonen, an die sich aber nur die zu Achtsamkeit, Gewaltfreiheit und kultureller Toleranz erzogenen Eingeborenen halten, die in solchen Situationen dringend eins bräuchten. Solange jeder Schaffner, jeder Polizist, der die neuen Herren deutlich rügt, zudem beweisen muß, daß er nicht aus rassitischen Motiven gehandelt hat, braucht man sich nicht zu wundern, daß auch hier wieder das Faustrecht Einzug hält.

Alexander J. Schabries | So., 10. August 2025 - 10:20

Nun, es ist halt schwer, wenn auch nicht unmöglich, in der Herde von Lämmern den einen oder anderen Helden zu finden, der all die zu erwartenden Übel in Kauf nimmt – und dies sind beileibe nicht nur die unmittelbaren, das ganze Gutmenschgesappel beiseiteschiebt und die seit Menschengedenken einzig richtige Antwort auf derartige Erscheinungen gibt. Zugegeben, in dieser, in den politischen Machtpositionen (wie z.B. Erziehung, Bildung, Familie etc.) feminisierten Gesellschaft scheint dies der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im ... zu gleichen. Die Widerstandskraft dieser Bullerbü-Gesellschaft geht gegen Null. Nur im Absondern von moralinsauren Phrasen und abstrusen Utopien erschöpft sich die Kreativität der vom linken Spektrum her infiltrierten Gesellschaft der westlichen Welt. Der Ruf „Wehret den Anfängen“ verhallt in der Weite der Ignoranz bis es wieder heißt „… ante portas“.

Theodor Lanck | So., 10. August 2025 - 10:38

Das Verhalten der vier Männer ist ein Punkt-Ereignis, inakzeptabel und zu sanktionieren.

Interessant ist die Erklärung. Eine schlechte Erziehung, Alkoholeinfluss oder testosterongesteuerte Männlichkeit liegen nahe, aber wie Herr Stegemann richtig anmerkt, tritt hier der Risikofaktor "kulturferner Migrant (ohne Integration)" hinzu.

Ebenso wenig, wie rüdes Verhalten immer mit Migrationshintergrund einher geht, ist bei Migranten stets mit solchem Verhalten zu rechnen. Migration (ohne Integration) ist aber ein weiterer, wesentlicher RISIKOfaktor.

Das muss man offen sagen und die Verantwortlichen benennen: politisch Frau Merkel und Konsorten, ideologisch v.a. den Islam (als Modernisierungsbremse mit Herrschaftsanspruch).

Toníček - CZ | So., 10. August 2025 - 11:06

. . . für Ihre treffenden Worten; ich kann jedes Ihrer Worte bestätigen und fühle mich nur noch traurig bei all diesen Zuständen.-
Was mich aber noch mehr antreibt: Wie soll das alles weiter gehen? Ich habe nicht den Eindruck, daß sich diese Zustände künftig bessern - ganz im Gegenteil. Ich bin nur noch am Resignieren . . .

Christa Wallau | So., 10. August 2025 - 11:17

haben vernünftige Menschen schon vor vielen Jahren vorausgesagt. Sie wurden a l l e als schlimme Hetzer, ja sogar als "Nazis", bezeichnet und aus der Gemeinschaft der "Anständigen" ausgeschlossen.
Jetzt - da sich die feindliche Übernahme Deutschlands durch aggressive Fremde immer klarer im Alltag zeigt (also absolut nicht mehr leugnen läßt) - werden plötzlich mehr Stimmen laut, die beklagen, was sich bei uns abspielt.
Ich frage mich: Wo waren diese Leute, als es galt,
den Anfängen zu wehren???
Der römische Dichter Ovid schrieb: "Principiis obsta (sero medicina paratur)" , d. h .
"Tritt den Anfängen entgegen (das Heilmittel kommt sonst zu spät)".
Diese Worte passen genau zur Lage in Deutschland.
Es ist zu spät für Heilungsversuche. Wie bei einem durch Diabetes schwer geschädigten Bein kann nur noch Amputation Rettung bringen. Konkret heißt das: Raus mit den Aggressoren! Je schneller und konsequenter, umso besser! Stattdessen werden sie im Eiltempo mit deutschen Pässen versorgt...

