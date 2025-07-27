- Bahnfahren als Stresstest der Migration
„Eine Bahnfahrt, die ist lustig, eine Bahnfahrt, die ist schön.“ Ein Kinderlied – aus einer Zeit, als Reisen auf Schienen noch ein Vergnügen war. Davon ist kaum etwas geblieben: Das zivilisatorische Mindestmaß gerät ins Wanken. Von aggressiven Männern, einer mutigen Frau und passiven Mitreisenden.
Jede Reise mit der Deutschen Bahn ist eine Fahrt ins Ungewisse. Kein neurotisches Gehirn kann so viele Zwischenfälle fantasieren, wie da passieren können. Der leidgeprüfte Bahnfahrer versucht, durch Rücksichtnahme den Stress zu mindern, den die Bahn zuverlässig produziert. Denn unerträglich wird es, wenn nicht nur die Klimaanlage streikt, sondern die Mitreisenden das zivilisatorische Mindestmaß unterschreiten, so wie jüngst vier junge Männer mit Migrationshintergrund.
In einem überfüllten Großraumwagen blockierten sie acht Plätze, indem sie die Sitze mit ihren riesigen Taschen vollgestellt hatten. Die Bitte einer Mitreisenden, dort sitzen zu dürfen, wurde ignoriert. Doch die mutige Frau zog einen ungemütlichen Platz dem langen Stehen im Gang vor und wiederholte ihre Bitte. Widerwillig begann einer der Männer, seine Tasche von einem Sitz zu schieben, sodass ein winziger Platz frei wurde. Meine Bewunderung für den Mut der Frau wuchs, als ich, nur eine Reihe dahinter sitzend, mithören musste, in welch abfälligem Ton die Männer nun über die Frau sprachen. Da sie dabei von gebrochenem Deutsch in eine arabisch klingende Sprache wechselten, war der Inhalt nicht zu verstehen. Der aggressive Ton war aber unmissverständlich.
