Ihr dürft nicht aussterben!“, flüstert Jochen Menner, als er dem Vögelchen mit einer Spritze Nährlösung in den winzigen Schnabel flößt. Morgens saßen drei Wangi-Wangi-Brillenvögel paralysiert in ihrer Voliere; am Tag zuvor waren sie noch munter. Immer wieder, von einem Tag auf den anderen, hocken oft mehrere auf einmal gelähmt auf dem Boden. Mittlerweile hat Menner eine Kur entwickelt, um sie am Leben zu erhalten: Er flößt ihnen eine Spezialnahrung ein, eine Mixtur aus besonders viel Zucker, Kalk und Vitamin B – und das jede Dreiviertelstunde. Seine Arbeit wird dann zur ausufernden Intensivpflege.

Menner ist Kurator in einer Zuchtstation auf Java: der 2017/2018 gegründeten Prigen Conservation Breeding Ark (PCBA), einer Arche für bedrohte indonesische Tiere im Osten der Insel. Hier werden neben gefährdeten Säugetieren in über 200 Volieren seltene Vögel gezüchtet, vor allem fast ausgerottete Singvögel – bei manchen Spezies die einzigen bekannten Exem­plare ihrer Art. Nach Studien von Ornithologen werden auf Java wohl mehr Singvögel in Käfigen gehalten, als noch frei herumfliegen. Denn nach einer alten javanischen Lebensregel benötigt ein Mann zu seinem Glück – neben Frau und Kindern, einem Haus und dem traditionellen Dolch – einen Vogel im Käfig.