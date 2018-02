Im Netz kann man ja fast alles – einkaufen, reich werden oder auch arm, sogar Sex haben, irgendwie. Nur essen kann man nicht. Trotzdem stellen die Leute andauernd Fotos von ihren vollen Tellern online. Das ist schon eigenartig. Diese Leute bieten eine Leckerei an und entziehen sie einem zugleich. Der amerikanische Soziologe Gregory Bateson hat in den sechziger Jahren derlei widersprüchliche Beziehungsangebote als Doublebind bezeichnet und als eine wesentliche Ursache für die Entstehung von Schizophrenie identifiziert. Die These konnte sich in der Schizophrenieforschung nicht halten, aber bis heute ist klar, dass einen ambivalente Botschaften verwirren können.

Wenn ich die kulinarischen Verlockungen im Netz sehe, denke ich immer an jene alte Dame, die mir erzählte, dass sie als junges Mädchen den ganzen Krieg über an Blumenkohl mit brauner Butter denken musste. Das Bild schwirrte unentwegt durch ihren Kopf, so wie heute die Essfotos durch Facebook oder Instagram, von denen man keinen einzigen Bissen abbekommt. Selbst wenn man die Rezepte nachkocht, schmecken sie nie so gut, wie sie auf den Posts aussehen. Die Essfotos im Netz zielen nicht auf die Realität des Essens, sie entwerfen eine Utopie, wie sie eigentlich nur ein Hungernder kennt. Wer weiß, vielleicht klingt im virtuellen Essen auch der Kriegshunger nach.

