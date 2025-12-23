Verteidigung der Sprache - Das letzte Ressort der Menschlichkeit

An Weihnachten, heißt es, ist das Wort Fleisch geworden. Doch um nichts steht es derzeit so schlecht wie um Worte. Während wir durch den News-Feed allmählich abstumpfen, fehlen uns die Worte, um die Welt neu zu ordnen.