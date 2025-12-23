Verkündigung
Verkündigungsszene auf einem Bildteppich aus dem Jahr 1474 / picture-alliance / Herve Champollion / akg-images | / akg-images

Verteidigung der Sprache Das letzte Ressort der Menschlichkeit

An Weihnachten, heißt es, ist das Wort Fleisch geworden. Doch um nichts steht es derzeit so schlecht wie um Worte. Während wir durch den News-Feed allmählich abstumpfen, fehlen uns die Worte, um die Welt neu zu ordnen.

VON OLE DÖRING am 24. Dezember 2025 11 min

Ole Döring

Autoreninfo

Ole Döring ist habilitierter Kulturphilosoph und Sinologe. Er vernetzt unterschiedliche Kompetenzen und Denkweisen zu Medizin und Gesundheit, Technologie, Soziales und Ökonomie. Döring beschäftigt sich mit kulturellen und philosophischen Fragen der Medizin und Bioethik und ist Vordenker einer globalen Gesundheits-Ethik. Zuletzt ist von ihm das Buch „Das Luther-Gen - Zur Position der Integrität in der Welt“ erschienen.

So erreichen Sie Ole Döring:

Zur Artikelübersicht

Man kann nichts tun. Die Ohnmacht ist unerträglich. Sie will bersten vor Entsetzen und Verzweiflung. Dann legt sich das. Es fügt sich ins Sediment schal gewordenen Grauens. Vor dem Unfassbaren gibt man sich beredt fassungslos. Deutschland im Winter, 2025.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.