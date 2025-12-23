- Das letzte Ressort der Menschlichkeit
An Weihnachten, heißt es, ist das Wort Fleisch geworden. Doch um nichts steht es derzeit so schlecht wie um Worte. Während wir durch den News-Feed allmählich abstumpfen, fehlen uns die Worte, um die Welt neu zu ordnen.
Man kann nichts tun. Die Ohnmacht ist unerträglich. Sie will bersten vor Entsetzen und Verzweiflung. Dann legt sich das. Es fügt sich ins Sediment schal gewordenen Grauens. Vor dem Unfassbaren gibt man sich beredt fassungslos. Deutschland im Winter, 2025.
