Corona
Weggeworfene OP-Maske / picture alliance / Harald Dostal / picturedesk.com | Harald Dostal

Buchauszug „Angstpolitik“ Eine Versöhnung der Post-Corona-Gesellschaft ist schwierig, aber möglich

Auch wenn viele in Politik und Medien gerade versuchen, dies zu verdrängen und schönzureden: Wir sind seit Corona eine tief gespaltene Gesellschaft. Das ist gefährlich für die Demokratie.

VON VOLKER BOEHME-NESSLER am 17. Oktober 2025 7 min

Volker Boehme-Neßler

Autoreninfo

Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

So erreichen Sie Volker Boehme-Neßler:

Zur Artikelübersicht

Immer wieder wird – zu Recht – eine Verrohung der Gesellschaft diagnostiziert. Sie äußert sich in unterschiedlichen Formen. Ganz offen zeigt sie sich, wenn etwa Rettungskräfte oder Kommunalpolitiker angegriffen werden. Auch offene Bedrohungen von Journalisten oder Redaktionen ist ein Indiz dafür. Sie durchdringt die alltäglichen Beziehungen: Überall wird der Ton ruppiger und das Verhalten (latent) aggressiver. Das renommierte Rheingold-Institut hat in einer aktuellen Studie ermittelt: 89 Prozent aller Bürger in Deutschland machen die Erfahrung, dass die Aggressivität im Alltag zunimmt. Und nur eine kleine Minderheit glaubt, dass sich das in naher Zukunft bessert.

Corona und die Folgen

Die Ursachen sind vielfältig. Aber die Erfahrungen, Verletzungen, Traumata aus der Coronazeit spielen eine wichtige Rolle. Sie verursachen Verbitterung, emotionale Schäden und Vertrauensverluste in großen Teilen der Bevölkerung. Das wollen viele nicht wahrhaben. Das gängige Narrativ lautet: Die schwere Zeit ist vorbei. Deutschland ist gut durch die Pandemie gekommen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.