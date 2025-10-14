- Eine Versöhnung der Post-Corona-Gesellschaft ist schwierig, aber möglich
Auch wenn viele in Politik und Medien gerade versuchen, dies zu verdrängen und schönzureden: Wir sind seit Corona eine tief gespaltene Gesellschaft. Das ist gefährlich für die Demokratie.
Immer wieder wird – zu Recht – eine Verrohung der Gesellschaft diagnostiziert. Sie äußert sich in unterschiedlichen Formen. Ganz offen zeigt sie sich, wenn etwa Rettungskräfte oder Kommunalpolitiker angegriffen werden. Auch offene Bedrohungen von Journalisten oder Redaktionen ist ein Indiz dafür. Sie durchdringt die alltäglichen Beziehungen: Überall wird der Ton ruppiger und das Verhalten (latent) aggressiver. Das renommierte Rheingold-Institut hat in einer aktuellen Studie ermittelt: 89 Prozent aller Bürger in Deutschland machen die Erfahrung, dass die Aggressivität im Alltag zunimmt. Und nur eine kleine Minderheit glaubt, dass sich das in naher Zukunft bessert.
Corona und die Folgen
Die Ursachen sind vielfältig. Aber die Erfahrungen, Verletzungen, Traumata aus der Coronazeit spielen eine wichtige Rolle. Sie verursachen Verbitterung, emotionale Schäden und Vertrauensverluste in großen Teilen der Bevölkerung. Das wollen viele nicht wahrhaben. Das gängige Narrativ lautet: Die schwere Zeit ist vorbei. Deutschland ist gut durch die Pandemie gekommen. Jetzt müssen wir nach vorne schauen.
