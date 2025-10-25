Sturm an der Nordsee
Verlust der Deutungshoheit Die Abwehrreflexe der Linken zeigen ihre Panik und Ratlosigkeit

Jahrzehntelang meinte die politische Linke, die vollständige Deutungshoheit über die Gesellschaft zu haben. Doch nun spürt sie den rauen Wind der Demokratie – und ihr Tonfall wird schriller, der Stil aggressiver.

KOLUMNE: GRAUZONE am 25. Oktober 2025

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Wenn Menschen in Panik geraten, reagieren sie unkontrolliert. Sie bekommen Herzrasen, Atemnot und Beklemmungsgefühle, Hitzewallungen und Zitteranfälle. Viele haben das Gefühl, durchzudrehen und nicht mehr Herr der Lage zu sein. Doch nicht nur Individuen bekommen solche Panikattacken – ganz offensichtlich können auch ganze Gruppen und Milieus in den Panikmodus verfallen. So wie etwa die politische Linke in Deutschland. 

Gemeint ist damit nicht zwingend irgendeine spezielle Partei. Es ist das gesamte linke Milieu, institutionalisiert in Kultureinrichtungen, Bildungsstätten, Stiftungen und NGOs, das zunehmend in Panik gerät. Monat für Monat, so hat man das Gefühl, beginnt es wilder um sich zu schlagen. Die Gereiztheit nimmt erkennbar zu – und die Wut und Rücksichtslosigkeit ebenso.

