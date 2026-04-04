- Von Walen und Menschen
Seitdem ein Buckelwal bei Timmendorf strandete, überschlagen sich die Medien. Das Tier gerät zur kitschigen Projektionsfläche einer der Natur entfremdeten Zivilisation. Das Ergebnis sind Sentimentalität und Hysterie.
Der Mensch ist das einzige Tier, das sich Sorgen um das Wohlergehen anderer Tiere macht. Er hätschelt sie und tätschelt sie, er schafft ihnen Naturreservate und studiert akribisch ihre Eigenarten und Gewohnheiten. Zugleich schlachtet er sie ab, quält sie in Massentierhaltungen, ernährt sich von ihnen und hat sie über Jahrtausende als Arbeitssklaven und Transportmittel ausgebeutet. Das Leid, das der Mensch seinen Mitgeschöpfen im Laufe der Kulturgeschichte zugefügt hat, ist unermesslich. Selbst wenn man kein fanatischer Tierschützer ist, muss man zu diesem Ergebnis kommen.
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