Hubertus Gersdorf
Abschreiber oder Ghostwriter? Hubertus Gersdorf / picture alliance / dts-Agentur | -

Verfahren gegen Prof. Hubertus Gersdorf an Uni Hamburg eingeleitet Nach der Frau der Mann

Der Plagiatsvorwurf gegen Frauke Brosius-Gersdorf gilt für die Universität Hamburg als ausgeräumt – doch die Begründung bleibt unter Verschluss. Nun läuft auch ein Verfahren gegen ihren Ehemann Hubertus Gersdorf. Die Affäre ist also noch lange nicht beendet.

VON MATHIAS BRODKORB am 4. August 2026 6 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Zur Artikelübersicht

Im vergangenen Jahr wollte Frauke Brosius-Gersdorf Richterin am Bundesverfassungsgericht werden. Die SPD hatte sie dafür vorgeschlagen. Aus der Sache wurde nichts. Besonders die These, ungeborenes menschliches Leben verfüge nicht über die volle Menschenwürde, erwies sich für die christliche Union als eine Provokation.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 4. August 2026 - 13:14

wirklich optimal, aber Ähnlichkeiten?
Da arbeitet/e doch ein Ehepaar zusammen.
Ich nehme an, dass man bei Frau Merkel und ihrem Gatten nicht fündig wurde und bin auch nicht sicher, ob das wissenschaftlich so relevant ist.
Es ist doch klar, dass die betreffenden Leute selbst denken können!
Mache ich mir das zu einfach?

Markus Michaelis | Di., 4. August 2026 - 13:22

Mir ist klar, dass deutliche Mehrheiten eher die Auffassung vertreten, dass erstmal alles regelgerecht sein muss, dann könne man über anderes reden. Das sehe ich nicht so.

Bei Frau Brosius-Gersdorf geht es für mich um eine viel zu große, für alle wichtige Frage, als dass es eine Rolle spielen sollte, ob ihre Promotion ganz korrekt ist. Niemand wird ihr grundsätzlich ihre Qualifikation absprechen.

Es geht dabei nicht um Einstellungen zu Abtreibung oder andere politische Themen, sondern um eine grundsätzliche Auffassung zu unserer Gesellschaft und zum BVerfG. Frau Brosius-Gersdorf steht für ein "Lager", dass von einem klar definierten, richtigen Menschsein ausgeht und die Rolle des BVerfG sieht sie darin, dieses eine, richtige Menschsein mit durchzusetzen.

Ich sehe Menschsein als sehr offen an, Menschen und Gesellschaften können sehr gegensätzlich Wege einschlagen. Das BVerfG ist Schiedsrichter, nicht Spielmacher.

Promotionsverstöße lenken von der wichtigen Frage ab.

... ohne den Bezug auf größtmögliche Objektivität, Ehrlichkeit und Nachvollziehbarkeit auskommen kann?

Wissenschaft gehört nach meiner Ansicht nicht zu den vielen "Lagern" ( "Glaubensgemeinschaften", "Ideologien", ...), die es bei uns zweifellos gibt. Sie merken richtig an, dass solche "Lager" (im Fall das von Frau Brosius-Gersdorf) politische Macht anstreben, um den Staat für ihre jeweilige Weltsicht zu instrumentalisieren.

Ich bezweifle, dass es unserem Staat gut tut, wenn das BVerfG für ein solches "Lager" instrumentalisiert wird.

Ich halte den ernsthaften Austausch über Lagergrenzen für dringend notwendig. Dieser kann erfahrungsgemäß aber nur dann funktionieren, wenn sich alle Lager verpflichten, wissenschaftliche Erkenntnisse zu respektieren und sich dem objektiv besseren Argument zu beugen.

Nach Objektivität strebende Toleranz muss in der Demokratie von jedem "Lager" als Tugend akzeptiert werden, damit ein Dialog zu einem sinnvollen Ergebnis führen kann.

Nix für ungut.

Ich sehe aber andere Schwerpunkte. Ja, es geht um Ehrlichkeit und Nachvollziehbarkeit - das würde ich auch so sehen. Gerade deswegen würde ich mich nicht in Promotionsdetails verlieren, weil es darum nicht geht. Ehrlichkeit bezieht sich auf das Argument, nicht auf jede Faser des Diskutierenden.

Wissenschaft und Objektivität sind auch nur in diesem Sinne wichtig. Demokratie ist aus meiner Sicht per Definition subjektiv, eben auf den Menschen bezogen. Ist es für "uns kritischen Cicero-Leser" nicht gerade zu weit gegangen, dass das "Lager der Mitte" ab einem Punkt alles durch höchste Werte und Wissenschaft vorgegeben sehen wollte: Klima, Grundwerte, Migration, Religion ... immer mehr sollte durch ein Netzwerk aus nicht verhandelbaren Grundwerten, internationalen Verträgen, höchsten Gerichtsentscheidungen, Verfassungen, Wissenschaft usw. vorgegeben sein? War dieses Prinzip gut, nur "deren" Wissenschaft nicht so gut wie "unsere"?

Auch das würde ich gerne präzisieren: aus meiner Sicht ist das BVerfG auch nicht DER Schiedsrichter, sondern Teil eines Systems zur Regelsetzung und Regeleinhaltung. Auch hier gibt es gegenläufige Interessen und Gefahren. Einerseits sorgen verteilte Befugnisse für Checks&Balances. Andererseits kann man durch eine Diffusion an Befugnissen, noch zusammen mit EU-Institutionen und internationalen Strukturen, das nötiger Wirrwarr schaffen, um möglichst ohne Checks&Balances irgendwelche Ziele und Präferenzen durchzudrücken.

Das scheinen mir im Zusammenhang mit Frau Brosius-Gersdorf wichtige Diskussionen - die durchaus offen sind. Millionen stehen da auf verschiedenen Seiten und es wäre wichtig mehr zu diskutieren, welche Seiten es dazu überhaupt gibt. Wie genau die Promotion von Frau Brosius-Gersdorf zustande kam, sollte keinen Einfluss auf die wichtigeren Diskussionen haben.

Heidemarie Heim | Di., 4. August 2026 - 15:39

Das ich maximal vorsichtig sein sollte was mein Urteil darüber angeht lieber Herr Brodkorb;)!Denn mir fiel siedend heiss ein,dass ich als Schülerin an einer weiterführenden Schule,und lange bevor ich mit dem Begriff Ghostwriter überhaupt was anfangen könnte,SELBST einen solchen beschäftigt;-)!Völlig ahnungslos und überfordert bezüglich des mir zu Prüfungszwecken vorgegebenen Themas bzw.Interpretation eines mir dafür vorgelegten Verses,welcher wie ich erst durch meinen Ghostwriter erfuhr den Aufstand während des Prager Frühlings behandelte,machte ich mich auf den Weg zu meinem alten Klassenlehrer aus der Hauptschule und schilderte ihm meine Not.Worauf er sich noch in meinem Beisein unverzüglich und Eifer ans Werk machte und mir einen Text in "Schülersprache" entwarf,den meine Prüfer hernach in den höchsten Tönen lobten und zensierten.Was ich natürlich sofort an den eigentlichen Besitzer der von mir leihweise überlassenen "fremden Federn" weiter bzw zurück gab.Und alle lebten glücklich..

Angelika Sehnert | Di., 4. August 2026 - 15:54

Es gab in der Geschichte der Wissenschaft einige Paare, die fruchtbar und sich gegenseitig befruchtend auf höchstem Niveau gearbeitet haben. Man denke an das Ehepaar Marie und Pierre Curie oder Margarete und Alexander Mitscherlich. Möglicherweise gilt das für das Ehepaar Gersdorf.
Dies kann aber keinesfalls für Arbeiten gelten, deren Regularien zwingend auf einer alleinigen Urheberschaft bestehen müssen, als da sind Dissertationen und Habilitationen, aber auch BA und Masterarbeiten. Man kann einem Partner Literatur besorgen, man kann die Materie diskutieren, Korrektur lesen, alles erlaubt . Der Text, der akademische Nachweis, dass die Materie eigenständig durchdrungen und bearbeitet worden ist, dieser Teil muss von dem Kandidaten selbst erbracht werden.
Wortgleiche Passagen aus publizierten Texten,ob vom Partner oder Dritten, müssen mit Zitaten gekennzeichnet werden. Das scheint nicht der Fall zu sein.
Damit ist die Sachlage doch eigentlich klar , oder?

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.