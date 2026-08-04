- Nach der Frau der Mann
Der Plagiatsvorwurf gegen Frauke Brosius-Gersdorf gilt für die Universität Hamburg als ausgeräumt – doch die Begründung bleibt unter Verschluss. Nun läuft auch ein Verfahren gegen ihren Ehemann Hubertus Gersdorf. Die Affäre ist also noch lange nicht beendet.
Im vergangenen Jahr wollte Frauke Brosius-Gersdorf Richterin am Bundesverfassungsgericht werden. Die SPD hatte sie dafür vorgeschlagen. Aus der Sache wurde nichts. Besonders die These, ungeborenes menschliches Leben verfüge nicht über die volle Menschenwürde, erwies sich für die christliche Union als eine Provokation.
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