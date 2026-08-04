Verfahren gegen Prof. Hubertus Gersdorf an Uni Hamburg eingeleitet - Nach der Frau der Mann

Der Plagiatsvorwurf gegen Frauke Brosius-Gersdorf gilt für die Universität Hamburg als ausgeräumt – doch die Begründung bleibt unter Verschluss. Nun läuft auch ein Verfahren gegen ihren Ehemann Hubertus Gersdorf. Die Affäre ist also noch lange nicht beendet.