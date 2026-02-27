Verdi-Streik - Klassenkampffolklore der Wohlstandsbürger

Interessenvertretung ist nicht überflüssig. Der aktuelle Verdi-Streik aber erscheint als Folklore einer Gewerkschaftsbewegung in der Sinnkrise. Jeder Trachtenverein in Oberbayern wirkt authentischer als der Verdi-Trupp in seinen Plastikwesten.