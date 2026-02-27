- Klassenkampffolklore der Wohlstandsbürger
Interessenvertretung ist nicht überflüssig. Der aktuelle Verdi-Streik aber erscheint als Folklore einer Gewerkschaftsbewegung in der Sinnkrise. Jeder Trachtenverein in Oberbayern wirkt authentischer als der Verdi-Trupp in seinen Plastikwesten.
Wieder einmal stehen die Busse und Bahnen still. Wieder einmal wehen vor den Betriebshöfen Fahnen, werden Trillerpfeifen erprobt wie Instrumente eines übellaunigen Orchesters, wieder einmal versammeln sich Männer und Frauen in Warnwesten zu einer Choreografie der Arbeitsniederlegung. Und wieder einmal stehen Hunderttausende Schülerinnen, Auszubildende und Angestellte ratlos an Haltestellen, auf Bahnsteigen, in Vorstädten ohne Alternative. Der Streik – er gehört inzwischen zur verlässlichen Dramaturgie des deutschen Alltags wie der erste Spargel oder der letzte Schnee.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.