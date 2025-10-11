Wurst
Veggie-Wurst Sprache gehört den Sprechern

Das Verbot von Begriffen wie „Veggie-Wurst“ zeigt: Immer häufiger greift die Politik in die Sprache ein. Das zeugt von Unkenntnis und einer tiefen Verachtung gegenüber den Sprechern. Denn nichts ist demokratischer als die Sprache.

KOLUMNE: GRAUZONE am 11. Oktober 2025

Alexander Grau

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

Eigentlich ist es ganz einfach: In Katzenzungen sind keine Katzen. In der Bärchenwurst sind keine kleinen Bären. In einem Kinderschnitzel sind keine Kinder. Im Baumkuchen ist kein Holz. Man könnte die Liste verlängern. Und erstaunlicher Weise sind wir mit diesen vermeintlich irreführenden Bezeichnungen seit Jahrzehnten gut gefahren. Denn Menschen wissen aufgrund ihrer Sprachkompetenz ganz genau, dass Worte nicht nur eins zu eins die Welt abbilden. Unser Sprachgebrauch ist sehr viel kreativer und poetischer. Butterblumen sind nicht aus Butter, sondern eben gelb wie diese. Schwimmnudeln bestehen nicht aus Weizengries. Die heißen so, weil sie lang und dünn sind. Jägerschnitzel werden mit Pilzsauce serviert. Und Seniorentellern bestehen aus kleineren Portionen.

Manchmal sorgt die Sprachentwicklung sogar für Ähnlichkeiten für die es keinen sachlichen Grund gibt: Das Tau hat nichts mit dem Tau zu tun. Ein Ball, mit dem man spielt, nichts mit der gleichnamigen Tanzveranstaltung. Hierbei handelt es sich um so genannte Homonyme. Also Worte, die gleich geschrieben werden, aber unterschiedliche Wurzeln haben. Besagter Niederschlag etwa kommt aus dem Althochdeutschen „tou“, das Seil hingegen aus dem Niederdeutschen „tow“.

Ernst-Günther Konrad | Sa., 11. Oktober 2025 - 12:02

Man kann es nicht mehr hören und lesen, was diese *Idioten* da fabrizieren. Als hätte diese Welt keine anderen Probleme. Danke für die Info Herr Dr. Grau. Das ist nur eine weitere Bestätigung dafür, diese EU endlich abzuschaffen. Die leben in einer eigenen Welt und haben mit uns Bürgern nichts mehr gemein und verachten uns nur, unsere Sprache und Kultur. Deshalb sofort und gleich weg mit der EU. Allen Foristen ein schönes Wochenende.

Thomas Veit | Sa., 11. Oktober 2025 - 12:04

Genau wie bei der sinnlosen 'Reform der Plastik-Schraubverschluss-Problematik' - welche allerdings gar kein 'Problem' war... ...

Wann bitte reformiert sich die EU politisch >> one men one vote!! - z.B. ??

PS: direkt bach dem Brexit-Beschluss der Briten waren sich alle 'schlauen' in den Gesprächen den einig, dass sich die EU nachhaltig reformieren müsse, wenn sie weiter Bestand haben will, langfristig. Das war vor knapp 10 Jahren!

Kennt hier jemand eine einzige nachhaltige/essentielle EU-Reform seit 2016???
[...also außer Sommerzeitfreigabe, Flaschendeckel und jetzt die dringende Wurst-Reform...?🤔]

Klaus Funke | Sa., 11. Oktober 2025 - 12:17

Sprache ist für mich Handwerkszeug. Ich bin Schriftsteller. Und ich könnte mich immer wieder aufregen, wenn z.B. Kollegen von mir sich mittels der Sprache missbrauchen lassen, indem sie z.B. glauben "gendern" zu müssen. Sie tun dies, weil sie modern oder up-to-date sein wollen oder gar hinter dieser Sprachverhunzung einen moralischen Anspruch vermuten und ihn durchsetzen wollen. Mir wächst, wie man im Volksmund bei uns sagt, immer ein Büschel Federn, wenn ich im Fernsehen eine Moderatorin das Gender-Sternchen sozusagen mitsprechen höre. Warum zum Teufel wird das generische Masculinum verbannt oder gar verboten? Es hat doch seinen Zweck gut erfüllt... Seit die linksgrüne Unsitte ausgebrochen ist, alles regulieren und/oder verbieten zu wollen. Man will angeblich Geschlechtergerechtigkeit, erreicht aber das Gegenteil. Man befrage einmal Frauen, ob sie sich durch die Genderregeln sicherer und besser fühlen. Die Antwort ist "Nein", es geht ihnen schlechter als vorher. Ergo: Schluss damit!

Thomas Veit | Sa., 11. Oktober 2025 - 16:53

Was schreiben Sie denn so als Schriftsteller? Kann ich was von Ihnen kaufen oder irgendwo lesen?

Danke im Voraus!

Toníček - CZ | Sa., 11. Oktober 2025 - 12:35

. . . ich stimme Ihnen vollinhaltlich zu.
Aber das wird nichts an den gegebenen Tatsachen und neuen Gesetzen ändern, leider !

Markus Michaelis | Sa., 11. Oktober 2025 - 13:45

Sehe ich genauso: Vegane Bratwürste zu verbieten (als Wort) ist in etwa so toll wie all die identitären Sprachregelungen. Auch wenn es da mehr ums Geld geht - aber eben nicht nur, und auch bei den identitären Sprachkämpfen geht es nicht wenig um Geld und Posten. Ich würde das in vielem als vergleichbar ansehen.

IngoFrank | Sa., 11. Oktober 2025 - 13:49

Ist doch ein grün linker Erziehungsauftrag verbunden ! Wir sollen uns doch fleischlos = „gesund“ ernähren zum Wohle der Nachhaltigkeit und des Klimas. Das in der fleischlosen Salami die nachgebauten Fettgrieben aus Palmfett sind dafür in Südamerika riesige Flächen zum Anbau vom Regenwald abgebrannt werden, sagt die grün linke Lobby natürlich nicht i.ü. Genau so wie ganze Landstriche zur Wüste verkommen, um den Wasserbedarf für die Rohstoffgewinnung zu Herstellung von Batterien decken zu können.
Das in der Summe betrachtet, ist doch ein ganz anderes Spiel wie die Namensgebungen von Spagettieis, Baumkuchen, N Küssen oder ähnlich benannten Konsumgütern ….. der mehr eine „Wortkreation“ zur „Verkaufssteigerung“ ist, als ein ideologisch geprägter Erziehungsauftrag von Grün-, Roten - Klima- Heilsbetern und ihren „Hohepriestern“ .
Ich finde es mehr als gut Wurst, Fleisch, Eier, Fisch sind tierische Produkte, Obst und Gemüse sind pflanzliche Produkte und der „Rest“ konsumier Müll.
MfG adER

Dirk Bangert | Sa., 11. Oktober 2025 - 14:01

Es passiert mir selten, dass ich eine klare Meinung habe, die durch einen kleinen Aufsatz geändert wird. Vielen Dank für die sehr überzeugenden Argumente. Bisher fand ich es lustig, dass vegane "Schnitzel" etc. nicht mehr so genannt werden sollen, falls die EU-Vorlage in den Mitgliedsstaaten Zustimmung findet. Aber Alexander Graus Darstellung der Sprache als "radikaler Demokratie" ist ein gutes Argument dagegen.
Also gehe ich jetzt zum "Jugoslawen", beginne mit einer "Serbischen" Bohnensuppe, als Hauptgang ein "veganes Zigeunerschnitzel" und zum Nachtisch einen "russischen" Zupfkuchen mit einer Tasse "Türkentrank". Fröhliche Grüße mit Augenzwinkern (falls sich doch einer empören möchte).

Keppelen Juliana | Sa., 11. Oktober 2025 - 15:25

ich bin dabei. Und zum Snack ein paar Wiener oder Frankfurter und wenn`s gelüstet einen Veggi-Hamburger (oha da bin ich nicht sicher ob das mit dem Veggi-Hamburger geklärt ist).

Fritz Friedl | Sa., 11. Oktober 2025 - 16:25

Damit hat es angefangen: linke Ideologen haben ausprobiert, ob sich die Bevölkerung manipulieren lässt. Und es hat funktioniert, denn man hat jedem Schriftstück sofort angesehen, ob der Autor sich dem Zeitgeist gebeugt hat oder ob er aufmüpfig-widerspenstig (heute würde man sagen: rechtsradikal) war. Einer der wenigen Menschen, der diese Manipulation durchschaut hat, war der unpolitische Musikkabarettist Sebastian Krämer mit seinem „Deutschlehrer“. Wir anderen waren zu naiv.

Johannes Renz | Sa., 11. Oktober 2025 - 17:21

...dass diese neue Verbotsfantasie dieses Mal nicht von linx, sondern eher von rääächts kam!

