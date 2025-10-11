- Sprache gehört den Sprechern
Das Verbot von Begriffen wie „Veggie-Wurst“ zeigt: Immer häufiger greift die Politik in die Sprache ein. Das zeugt von Unkenntnis und einer tiefen Verachtung gegenüber den Sprechern. Denn nichts ist demokratischer als die Sprache.
Eigentlich ist es ganz einfach: In Katzenzungen sind keine Katzen. In der Bärchenwurst sind keine kleinen Bären. In einem Kinderschnitzel sind keine Kinder. Im Baumkuchen ist kein Holz. Man könnte die Liste verlängern. Und erstaunlicher Weise sind wir mit diesen vermeintlich irreführenden Bezeichnungen seit Jahrzehnten gut gefahren. Denn Menschen wissen aufgrund ihrer Sprachkompetenz ganz genau, dass Worte nicht nur eins zu eins die Welt abbilden. Unser Sprachgebrauch ist sehr viel kreativer und poetischer. Butterblumen sind nicht aus Butter, sondern eben gelb wie diese. Schwimmnudeln bestehen nicht aus Weizengries. Die heißen so, weil sie lang und dünn sind. Jägerschnitzel werden mit Pilzsauce serviert. Und Seniorentellern bestehen aus kleineren Portionen.
Manchmal sorgt die Sprachentwicklung sogar für Ähnlichkeiten für die es keinen sachlichen Grund gibt: Das Tau hat nichts mit dem Tau zu tun. Ein Ball, mit dem man spielt, nichts mit der gleichnamigen Tanzveranstaltung. Hierbei handelt es sich um so genannte Homonyme. Also Worte, die gleich geschrieben werden, aber unterschiedliche Wurzeln haben. Besagter Niederschlag etwa kommt aus dem Althochdeutschen „tou“, das Seil hingegen aus dem Niederdeutschen „tow“.
