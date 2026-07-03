Vatikan vs. Piusbruderschaft - Exkommunikation nach Bischofsweihe

Mit der Weihe von vier Bischöfen setzt die Piusbruderschaft ihren jahrzehntelangen Konflikt mit Rom fort. Der Vatikan reagiert umgehend mit der Exkommunikation aller Beteiligten – und erklärt die traditionalistische Gemeinschaft für schismatisch. Welche Folgen hat die Eskalation?