- Exkommunikation nach Bischofsweihe
Mit der Weihe von vier Bischöfen setzt die Piusbruderschaft ihren jahrzehntelangen Konflikt mit Rom fort. Der Vatikan reagiert umgehend mit der Exkommunikation aller Beteiligten – und erklärt die traditionalistische Gemeinschaft für schismatisch. Welche Folgen hat die Eskalation?
Trotz Warnung des Papstes hat die erzkonservative Piusbruderschaft vier neue Bischöfe geweiht. Tausende Gläubige wohnten der aufwendigen, über vier Stunden andauernden Zeremonie im schweizerischen Écône bei. Zuvor unternommene Versuche, sich doch noch mit dem Vatikan zu einigen, waren gescheitert. Dementsprechend folgte die Reaktion aus Rom sofort: Es handle sich um einen schismatischen Akt. Alle Priester der Bruderschaft inklusive der neu geweihten Bischöfe werden mit sofortiger Wirkung aus der katholischen Kirche exkommuniziert. Damit ist der seit Jahrzehnten anhaltende Streit zwischen römischer Amtskirche und traditionalistischer Bruderschaft erneut eskaliert.
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