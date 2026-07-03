Vier Geistliche mit gelben Mitren nebeneinander bei einer Zeremonie, Foto. Personen nicht erkennbar.
Die neu geweihten Bischöfe Marc Hanappier, Michel Poinsinet de Sivry, Michael Goldade und Pascal Schreiber / picture alliance/dpa/AP | Baz Ratner

Vatikan vs. Piusbruderschaft Exkommunikation nach Bischofsweihe

Mit der Weihe von vier Bischöfen setzt die Piusbruderschaft ihren jahrzehntelangen Konflikt mit Rom fort. Der Vatikan reagiert umgehend mit der Exkommunikation aller Beteiligten – und erklärt die traditionalistische Gemeinschaft für schismatisch. Welche Folgen hat die Eskalation?

VON ROBERT HOFMANN am 3. Juli 2026 4 min

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

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Trotz Warnung des Papstes hat die erzkonservative Piusbruderschaft vier neue Bischöfe geweiht. Tausende Gläubige wohnten der aufwendigen, über vier Stunden andauernden Zeremonie im schweizerischen Écône bei. Zuvor unternommene Versuche, sich doch noch mit dem Vatikan zu einigen, waren gescheitert. Dementsprechend folgte die Reaktion aus Rom sofort: Es handle sich um einen schismatischen Akt. Alle Priester der Bruderschaft inklusive der neu geweihten Bischöfe werden mit sofortiger Wirkung aus der katholischen Kirche exkommuniziert. Damit ist der seit Jahrzehnten anhaltende Streit zwischen römischer Amtskirche und traditionalistischer Bruderschaft erneut eskaliert.  

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