Damit aber waren nicht nur die side effects der Wissenschaft umschrieben; auch künstlerische Wahrheit scheint vorm Abgleiten in Narreteien nicht gefeit zu sein. Es war sechs Jahre nach Erscheinen von Foucaults Buch, als die italienische Psychologin Graziella Magherini erstmals ein Symptom unter ihren Patienten am florentinischen Krankenhaus Santa Maria Nouva beschrieb, das fortan als „La sindrome di Stendhal“, also als sogenanntes „Stendhal Syndrom“ in die Literatur eingehen sollte.