„Fuck Female Empowerment“ – mit diesem provokanten Buchtitel jagte die Sportjournalistin und ehemalige Profifußballerin Valentina Maceri Schockwellen durch die feministische Mainstream-Sphäre. Maceri sieht den westlichen „Hyperfeminismus“, wie sie ihn nennt, in einer Identitätskrise: Aus einem Kampf für Gleichberechtigung sei zunehmend ein ideologischer Kulturkampf geworden, der Männer unter Generalverdacht stelle, gesellschaftliche Fronten verhärte und sich in Social-Media-Empörung und „Empowerment“-Symbolik verliere.

Dabei verkörpert Maceri selbst das Paradebeispiel eines emanzipierten Frauenbildes. Schon als junges Mädchen spielt sie lieber Fußball als mit Puppen – sehr zum Missfallen ihres konservativen italienischen Elternhauses, das auch ihren späteren Wechsel auf die DFB-Eliteschule in Nürnberg kritisch sieht. Danach folgt der Schritt in den Sport- und insbesondere Fußballjournalismus – ausgerechnet in eine der wohl männerdominiertesten Branchen überhaupt. Dort erarbeitet sich Maceri als junge, selbstbewusste und feminine Frau neben ihren meist älteren männlichen Kollegen schnell ein klares Standing.

Und doch hat sie sich bewusst gegen die Ausprägung des heutigen Feminismus gestellt. Warum ausgerechnet ihre Erfahrungen in männerdominierten Strukturen sie zu dieser Haltung gebracht haben, worin sie die Fehlentwicklungen des modernen Feminismus konkret sieht – und wie für sie ein zeitgemäßer, funktionierender Feminismus aussehen müsste –, darüber spricht Maceri im Cicero Podcast.



Mia Kilian (li.) und Valentina Maceri in der Cicero-Redaktion / D. Herrmann

Das Gespräch wurde am 30. April 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

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