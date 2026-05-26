Valentina Maceri
Valentina Maceri / D. Herrmann
An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus podigee, Civey, YouTube, Vimeo, Instagram, Opinary, Soundcloud, Facebook und detektor.fm. Um diese Inhalte darzustellen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Weitere Informationen finden Sie im Bereich Datenschutz.
Inhalte
aktivieren

Valentina Maceri im Gespräch mit Mia Kilian Cicero Podcast Gesellschaft: „Der Woke-Feminismus hat den gesunden Menschenverstand verloren“

Sportjournalistin und Ex-Profifußballerin Valentina Maceri rechnet mit dem modernen Feminismus ab – und erklärt, warum gerade ihre Erfahrungen in Männerdomänen wie dem Profifußball sie dazu gebracht haben.

VON MIA KILIAN am 29. Mai 2026 3 min

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

So erreichen Sie Mia Kilian:

Zur Artikelübersicht

„Fuck Female Empowerment“ – mit diesem provokanten Buchtitel jagte die Sportjournalistin und ehemalige Profifußballerin Valentina Maceri Schockwellen durch die feministische Mainstream-Sphäre. Maceri sieht den westlichen „Hyperfeminismus“, wie sie ihn nennt, in einer Identitätskrise: Aus einem Kampf für Gleichberechtigung sei zunehmend ein ideologischer Kulturkampf geworden, der Männer unter Generalverdacht stelle, gesellschaftliche Fronten verhärte und sich in Social-Media-Empörung und „Empowerment“-Symbolik verliere. 

Dabei verkörpert Maceri selbst das Paradebeispiel eines emanzipierten Frauenbildes. Schon als junges Mädchen spielt sie lieber Fußball als mit Puppen – sehr zum Missfallen ihres konservativen italienischen Elternhauses, das auch ihren späteren Wechsel auf die DFB-Eliteschule in Nürnberg kritisch sieht. Danach folgt der Schritt in den Sport- und insbesondere Fußballjournalismus – ausgerechnet in eine der wohl männerdominiertesten Branchen überhaupt. Dort erarbeitet sich Maceri als junge, selbstbewusste und feminine Frau neben ihren meist älteren männlichen Kollegen schnell ein klares Standing.

Und doch hat sie sich bewusst gegen die Ausprägung des heutigen Feminismus gestellt. Warum ausgerechnet ihre Erfahrungen in männerdominierten Strukturen sie zu dieser Haltung gebracht haben, worin sie die Fehlentwicklungen des modernen Feminismus konkret sieht – und wie für sie ein zeitgemäßer, funktionierender Feminismus aussehen müsste –, darüber spricht Maceri im Cicero Podcast.
 

Mia Kilian und Valentina Maceri
Mia Kilian (li.) und Valentina Maceri in der Cicero-Redaktion / D. Herrmann

Das Gespräch wurde am 30. April 2026 in der Cicero-Redaktion aufgezeichnet.

Sie können den Podcast jetzt hier – klicken Sie dazu „Inhalte aktivieren“ – hören, oder auch auf allen Podcast-Portalen.


Sie sind interessiert an weiteren Themen und noch kein Abonnent von Cicero Plus? Testen Sie uns hier.

Mehr Podcast-Episoden:

 

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.