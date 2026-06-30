„Citizen Vigilante“
Szene aus „Citizen Vigilante“ / Screenshot

Uwe Bolls „Citizen Vigilante“ „Wir müssen eine ehrliche Debatte wagen. ,Citizen Vigilante‘ soll ein Beitrag dazu sein“

Uwe Bolls „Citizen Vigilante“ setzt sich mit Migrantenkriminalität und Selbstjustiz auseinander. In Deutschland wurde dem Film die Altersfreigabe verweigert. Im Interview erklärt Boll die Intention hinter dem Film und warum er trotz aller Kontroversen eine notwendige Debatte anstößt.

INTERVIEW MIT UWE BOLL am 1. Juli 2026

Autoreninfo

Jan Uphoff studiert Politikwissenschaft in Bremen.

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Uwe Boll ist Regisseur, Produzent und Drehbuchautor von Independent-Filmen. 

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Jens Böhme | Mi., 1. Juli 2026 - 10:34

In "John Wick" geht es ausschliesslich um Kriminelle, Clans und Verbrecher, inklusive John Wick selbst dazu gehört. Die John-Wick-Reihe ist reine Phantasie. "Citizen Vigilante" gehört in eine Reihe von Uwe Boll wie "Siegburg" und "Darfur". Drehbuchtechnisch sind diese Filme einfach gestrickt und spiegeln weitestgehend reale Begebenheiten wieder, aber "Kika"-Sendungen müssen auch nicht jedem Kind gefallen.

Sabine Lehmann | Mi., 1. Juli 2026 - 10:41

Ich verstehe den Hinweis nicht. Was bedeutet „keine Altersfreigabe“? Ist der Film dann ab 18 frei oder darf er gar nicht gezeigt werden?

Dagmar Lubig | Mi., 1. Juli 2026 - 11:46

ich verstand es auch nicht, habe nachgeschaut, und erfuhr, dass dieser Film in Deutschland eine Altersangabe verweigert wurde, daher nicht freigegeben wird, ergo er darf nicht regulär ausgewertet werden, beispielsweise im Kino, Fernsehen, Handel.
Aber, er ist nicht verboten und darf ab 18 für privaten Gebrauch aus dem europäischen Ausland eingeführt werden, oder auf Plattform X angesehen werden.

Danke für den Hinweis, liebe Frau Lubig. Ich finde allerdings, wenn das stimmt, dann hätte genau DAS in dem Artikel breiter und umfassender dargestellt und kommentiert werden müssen. Denn das ist eine erhebliche Reglementierung, die jeglicher Grundlage entbehrt. Entweder hat ein Film auf dem sog. Index zu stehen oder er ist ab 18 Jahren freigegeben, alles andere dazwischen hat einen sehr unangenehmen moralinsauren Erziehungsgeschmack, aber vermutlich ist genau das der beabsichtigte Zweck: das deutsche Publikum ist zwar täglich einem Teil dieser neuen Realität auf teils lebensgefährliche Art und Weise ausgesetzt, aber der Begriff "Realität" ist zum jährlichen Unwort des Jahres seit 2015 in Dauerschleife avanciert. Dieser "Erlebniszustand" wurde durch ideologische Wahnvorstellungen und linke Märchen ersetzt, das ist unser neues täglich Brot: Friss oder stirb, gerne auch Letzteres......

Heidemarie Heim | Mi., 1. Juli 2026 - 12:14

Scheint so wenn ich es richtig interpretiere, dass der Streifen von der FSK keine Altersangaben bekommt bei "Nichtgefallen" wenn Sie verstehen was ich meine. Denn anderweitige Kriterien wie übermäßige Brutalität ect. würden auch auf altersmarkierte Filme, die Im Kino oder TV vorgeführt werden zutreffen. Fehlende Altersfreigabe führt eben dazu, dass es der Streifen eben nicht in diese Formate schaffen soll. Nicht indiziert, jedoch trotzdem einem größeren Publikum damit weitgehend unzugänglich gemacht. Das ähnelt den Massnahmen bzw. dem Vorgehen unserer besonders in dieser Hinsicht talentierten RLP-Politik, wo man einfach die Geschäftsordnung etwas moderiert um Unheil durch die Konkurrenz zu verhindern oder wie sagte ein Genosse?, damit wir nicht aus Versehen das Tor zur Hölle aufmachen;). Die eher zufriert,als das das Thema wachsender Gewaltkriminalität durch Migranten eine der Demokratie würdige Diskussion erfährt. LG

Sabine Lehmann | Mi., 1. Juli 2026 - 15:28

Sie sagen es, liebe Frau Heim, vertuschen, verschweigen, mundtot machen, das sind die erklärten Ziele unserer Erziehungsberechtigten. Eigentlich dachte ich bis vor kurzem noch, ich hätte den Tag meiner Volljährigkeit und damit meine juristische und gesellschaftliche Mündigkeit schon vor über 40 Jahren erreicht, aber irgendetwas muss ich im Gesetzdschungel verpasst haben, denn offenbar muss es da ein paar Änderungen gegeben haben, zumindest was bestimmte Themenbereiche unserer Spezialdemokraten anbelangt. Oder, wie es mal ein ehemaliger Innenminister so eloquent formulierte:
"Wenn Sie alles wüssten, das würde die Bevölkerung sehr beunruhigen." Sprach's und bekam von Mutti gleich eins auf's "Maul", sinnbildlich gesprochen natürlich. Den historischen Überlieferungen zufolge sind aus der Ära unserer Plage aus der Uckermark bislang noch keine Handgreiflichkeiten bekannt geworden;-) Wie dem auch sei, die drei chinesischen Affen, sie sitzen überall, nichts hören, nichts sagen, nichts sehen.

Markus Michaelis | Mi., 1. Juli 2026 - 12:26

Mein Diskussionsbeitrag wäre, dass ein Fokus auf Gewalt, wie in diesem Film (den ich nicht gesehen habe. Ich schaue mir Gewalt eher nicht an), von den aus meiner Sicht relevanten Diskussionen eher ablenkt. Das vermittelt eine zu einfache Sicht der Dinge: es gebe ein Gut und Böse, das Böse ist klar und richtig böse, übt Gewalt aus, so dass man sich irgendwann wehren muss und vielleicht auch darf.

Das sind aber glaube ich Extreme, die erst dadurch entstehen, dass man sich mit realen Fragen nicht beschäftigen will. All das Reden der "Mitte" von Demokratie und Menschenrechten geht für mich zu sehr in dieselbe Richtung: es gibt ein ganz klares "Richtig" und ganz klare Böse, gegen die man sich wehren muss.

Beides weicht aus meiner Sicht den eigentlichen Fragen aus, dass Gesellschaft und Zusammenleben nicht so klar sind, Werte können gegensätzlich sein, Menschen haben begrenzte und oft unverträgliche Auffassungen, Loyalitäten in verschiedenen Netzwerken. Wie damit umgehen?

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