- „Wir müssen eine ehrliche Debatte wagen. ,Citizen Vigilante‘ soll ein Beitrag dazu sein“
Uwe Bolls „Citizen Vigilante“ setzt sich mit Migrantenkriminalität und Selbstjustiz auseinander. In Deutschland wurde dem Film die Altersfreigabe verweigert. Im Interview erklärt Boll die Intention hinter dem Film und warum er trotz aller Kontroversen eine notwendige Debatte anstößt.
Uwe Boll ist Regisseur, Produzent und Drehbuchautor von Independent-Filmen.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.