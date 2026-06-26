- Ein bisschen schwer jugendgefährdend
Ein Film erhält von der FSK keine Kennzeichnung. Der Regisseur spricht von Zensur. Im Netz kursieren die üblichen Vorwürfe. Doch der Film ist nicht verboten. Und Jugendschutz ein wichtiges Anliegen. Das Label „keine Kennzeichnung“ jedoch gehört abgeschafft.
Kennen Sie Uwe Boll? Nein? Das macht nichts. Uwe Boll ist ein deutscher Regisseur, dessen Trashfilme ihm den Ruf eingebracht haben, der „schlechteste Regisseur der Welt“ zu sein. Schaut man sich seine Filmographie an, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass dieses wenig schmeichelhafte Etikett nicht völlig aus der Luft gegriffen ist. Aber für den vorliegenden Fall ist das nebensächlich: Es gibt das Recht, auch grottenschlechte Filme zu drehen – und sie anzuschauen. Manche machen daraus einen regelrechten Kult.
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