- Der Kampf der digitalen Kulturen
Zwischen Washington und Brüssel eskaliert der digitale Machtkampf: Während die EU mit DSA und DMA härter gegen amerikanische Tech-Giganten vorgeht, werfen die USA Europa Zensur und strategische Wettbewerbsverzerrung vor.
Stand Anfang 2026 zeigt sich, wie sehr sich der seit Jahren anschwellende Konflikt zwischen den USA und der Europäischen Union zugespitzt hat. Auf der einen Seite stehen die Vereinigten Staaten als Knotenpunkt digitaler Innovation, als Herkunftsraum der großen Plattformkonzerne und technologischen Treiber. Auf der anderen Seite positioniert sich die Europäische Union zunehmend als deren regulierendes Gegenmodell: nicht innovierend, dafür ordnend, normsetzend und korrigierend gegenüber der aus ihrer Sicht überbordenden Macht der digitalen Gatekeeper.
