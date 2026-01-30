Vance, Meloni, von der Leyen
Kampf der Kulturen: J.D. Vance und Ursula von der Leyen am 18. Mai 2025 in Rom (als Puffer dazwischen: Giorgia Meloni) / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Chigi Palace Press Office/Filipp

USA gegen Digital Services Act Der Kampf der digitalen Kulturen

Zwischen Washington und Brüssel eskaliert der digitale Machtkampf: Während die EU mit DSA und DMA härter gegen amerikanische Tech-Giganten vorgeht, werfen die USA Europa Zensur und strategische Wettbewerbsverzerrung vor.

VON MIRJAM EPSTEIN am 3. Februar 2026 7 min

Autoreninfo

Mirjam Epstein studiert Soziologie und hat redaktionelle Stationen an der Axel Springer Akademy (Welt), dem österreichischen Exxpress und bei Cicero absolviert.

So erreichen Sie Mirjam Epstein:

Zur Artikelübersicht

Stand Anfang 2026 zeigt sich, wie sehr sich der seit Jahren anschwellende Konflikt zwischen den USA und der Europäischen Union zugespitzt hat. Auf der einen Seite stehen die Vereinigten Staaten als Knotenpunkt digitaler Innovation, als Herkunftsraum der großen Plattformkonzerne und technologischen Treiber. Auf der anderen Seite positioniert sich die Europäische Union zunehmend als deren regulierendes Gegenmodell: nicht innovierend, dafür ordnend, normsetzend und korrigierend gegenüber der aus ihrer Sicht überbordenden Macht der digitalen Gatekeeper.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.