Diesmal indes – und anders als in der literarischen Vorlage – richtet sich das Flehen nicht an den absolutistischen König Philipp II.; nein, die Unterdrückung, die hier vor Augen steht, ist diffiziler. Es gäbe da, so die Befürchtung einer breit aufgestellten Allianz, die vom einstigen „Neocon“ Francis Fukuyama bis zum libertären Sozialisten Noam Chomsky reicht, inmitten des liberalen Lagers der USA eine Form wachsender intellektueller Intoleranz: „Der freie Austausch von Informationen und Ideen, das Lebenselexier einer jeden liberalen Gesellschaft, wird von Tag zu Tag mehr eingeengt“, so die Verfasser, zu denen weiterhin Jeffrey Eugenides, Salman Rushdie und J.K. Rowling gehören. Zusammen bilden ihre Stimmen ein Chor der brennenden Sorge: Denn am Ende dieser Entwicklung könne öffentliche Beschämung, Berufsverbot sowie vorschnelle moralische Gewissheit stehen; und das rechts wie links der großen Gräben.