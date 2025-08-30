Stephen Colbert
US-Satiriker Stephen Colbert / Foto: Lev Radin/ZUMA Press Wire/Picture Alliance/DPA

US-Satiriker Stephen Colbert Licht an, Spot(t) aus!

Nach seiner Kündigung beim Fernsehsender CBS wird der US-Satiriker Stephen Colbert allem Anschein nach ins Internet auswandern. Seiner Beliebtheit wird das nicht schaden, denn einer amerikanischen Pop-Ikone geht so schnell nicht die Puste aus.

VON VIOLA SCHENZ am 5. September 2025 5 min

Autoreninfo

Viola Schenz ist Journalistin. Zuletzt veröffentlichte sie ein Buch über die Oberammergauer Passionsspiele.

So erreichen Sie Viola Schenz:

Autokraten haben keinen Sinn für Humor. Denn Komik, Spott, Satire stehen für Anarchie, für Kontrollverlust – und Kontrolle gehört nun mal zum Arsenal des Autoritarismus. So bieten die USA unter Donald Trump zwar derzeit unerschöpfliches Material für Amerikas Komiker, aber zu spaßen ist mit dem aktuellen Präsidenten nicht. Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Seth Meyers und andere attackiert er seit Jahren, wenn sie über ihn witzeln.

Trumps Intimfeind ist allerdings der Quotenkönig Stephen Colbert. Dessen Haussender CBS kündigte im Juli an, die „Late Show with Stephen Colbert“ im Mai 2026 zu beenden. Offizieller Grund: schlechte Finanzlage. Vermuteter Grund: Paramount, der Mutterkonzern, will mit der Filmproduktionsfirma Skydance Media fusionieren. Dafür brauchen die CBS-Chefs das Plazet der Trump-Regierung, und das gibt es wohl nur gegen das Aus des Trump-Verspotters Colbert. „Ich liebe es absolut, dass Colbert gefeuert wurde“, meinte Trump auf seinem Kanal Truth Social, „sein Talent war noch geringer als seine Einschaltquoten.“

