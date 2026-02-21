US-Regierung initiiert Onlineportal „Freedom.gov“ - Der Anfang von Ende nationaler Medien-Kontrolle

Die US-Regierung plant ein Internetportal, das im Ausland verbotene Inhalte sichtbar macht. Der Sache nach ist das unspektakulär. Wer wollte, konnte nationale Bestimmungen schon immer umgehen. Doch zeigt die Initiative, wie überholt nationale Souveränitätsansprüche im digitalen Zeitalter sind.