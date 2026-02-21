- Der Anfang von Ende nationaler Medien-Kontrolle
Die US-Regierung plant ein Internetportal, das im Ausland verbotene Inhalte sichtbar macht. Der Sache nach ist das unspektakulär. Wer wollte, konnte nationale Bestimmungen schon immer umgehen. Doch zeigt die Initiative, wie überholt nationale Souveränitätsansprüche im digitalen Zeitalter sind.
„Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“, heißt es bekanntlich bei Carl Schmitt. Nun: Im Internet herrscht der permanente Ausnahmezustand. Und es gibt niemanden, der über ihn entscheidet. Es ist ein digitales Machtvakuum entstanden, das ganz unterschiedliche Akteure reglementieren wollen, um ihre mediale Souveränität wiederzuerlangen: Nationalstaaten etwa, Staatenbünde wie die gute alte EU, aber auch Tech-Konzerne.
