Sebastian Moll arbeitet und lebt in New York. Seine Arbeit finden Sie unter www.sebastianmoll.de.

Oliver Barker ist Vollprofi, und so fuhr der Chefauktionator von Sotheby’s mit dem Frühjahrsverkauf moderner Kunst in New York elegant so fort, als wäre nichts gewesen. Innerlich muss der Augenblick für Barker, der noch im Januar einen Botticelli für 92 Millionen Dollar verkauft hatte, jedoch ein tiefer Schock gewesen sein.

Schon das Eröffnungsgebot von 59 Millionen US-Dollar für die Giacometti-Büste „Grande tête mince“ war dem New Yorker Publikum nur mühsam zu entlocken. Das zweite Gebot von 64 Millionen, mutmaßlich ein Geistergebot, war jedoch nicht mehr nennenswert zu übertreffen. Mit viel Geduld zog Barker einem weiteren Käufer noch 64,25 Millionen aus der Nase, doch dem Verkäufer des Giacometti war es zu diesem Zeitpunkt schon zu bunt. Er zog die Büste aus der Auktion zurück, für einen solchen Betrag wollte er sie nicht verramschen. Im Katalog war sie mit einem ungarantierten Mindestpreis von 70 Millionen bewertet worden.