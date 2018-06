Ein Titel über die schönste Zeit des Jahres, über den Urlaub also, in einem Magazin für politische Kultur? Aber ja. Urlaub ist politische Kultur in reiner Form. Immerhin verbringt man diese Ausnahmewochen in einem Land oder einer Region seiner Wahl und gibt sich deren Kultur hin. Jedenfalls dann, wenn man nicht gerade in ein umzäuntes Ferienklub-Ghetto geht, das einem die gewohnten Annehmlichkeiten bietet, nur eben mit Sonnengarantie. Urlaub ist schon deswegen politisch, weil die Wahl des Zieles eine Art politisches Statement ist: Ich unterstütze dieses Land oder diese Region mit meiner Gegenwart und meinem Geld. Ich fahre nicht in die Türkei, wenn ich den Eindruck habe, dass Erdoganistan nicht mehr das Land ist, in das ich früher gern gereist bin.

Schröders Urlaubspolitik

Ein ehemaliger Bundeskanzler, Gerhard Schröder nämlich, hat seine Landsleute sogar einmal indirekt aufgefordert, nicht in Italien Urlaub zu machen. „Alles hat Grenzen“, grollte der Kanzler im Sommer 2003 nach einer despektierlichen Äußerung des italienischen Tourismus Staatssekretärs. Stefano Stefani hatte deutsche Touristen als „einförmige, supernationalistische Blonde“ bezeichnet, die im Sommer „lärmend“ über die italienischen Strände herfielen. Der deutsche Regierungschef strich daraufhin seine Sommerfrische in Pesaro und urlaubte stattdessen im bekanntlich geradezu toskanischen Hannover. Aus der Wahl des Urlaubsziels war ein politischer Akt geworden – und Staatssekretär Stefani wurde vom damaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gefeuert. Noch Fragen?

Baden in Somaliland, entgiften in Tschetschenien

Cicero-Autoren haben sich für diese Ausgabe an Orte begeben, die Ihnen vermutlich kaum einfallen würden als Urlaubsziel: Baden unter Militärschutz in Somaliland; Angeln auf der himmlisch langweiligen Insel Poel; Wandern im krisengeschüttelten Afghanistan; Chillen in Beirut – oder im Freibad von Budapest, der Hauptstadt eines Landes, das viele Deutsche nur noch mit Argwohn sehen. Oder auch: Entgiften im wilden Tschetschenien, Schlemmen bei den Mullahs in Teheran. Die Welt kann so schön sein. Gerade da, wo wir es wegen der permanent schlechten Nachrichten kaum vermuten würden. Urlaub extrem: Trauen Sie sich auch. Wir wünschen gute Reise.

