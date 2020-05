Und doch ist diese Insel, die keine ist und die kaum einer kennt, für mich ein himmlischer Ort. Weil er so normal ist. Hier ist kein Gewese, hier fahren keine Porsche Panamera, hier gibt es keine Gosch-Lokale, wo Hummer in Champagner ersäuft werden. Die Ortschaften in rotem Backstein heißen Seedorf und Kirchdorf oder Timmendorf und könnten von Michael Ende erfunden sein. Überhaupt ist das hier das reale Lummerland, nur dass keine Molly über die Insel fährt und, soweit ich weiß, auch kein Viertelvorzwölfter König ist. Der Supermarkt in Kirchdorf aber hat schon wieder Ähnlichkeit mit dem Laden von Frau Waas. Eine ungeheure Ruhe liegt über dieser kleinen Insel, die gerade mal 36 Quadratkilometer groß ist und sich wie kühlendes Gel auf die Großstadtseele legt. Der alte Apfelbaum am Leuchtturm bei Gollwitz treibt jedes Jahr wieder Hunderte weiß-rote Blüten aus, obwohl das Meer an seinen Füßen nagt, und er hat sich lange gekrümmt gegen den drohenden Abhang und auflandigen Wind. Dieses Frühjahr hat ihn dann die See endgültig unterspült. Er treibt nicht mehr.