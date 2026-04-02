Von De Gaulles Appellen aus den Londoner Studios an das besetzte Frankreich bis hin zu den Hirten im Hindukusch, die ihr Englisch über die Kurzwellen des World Service lernten, speiste sich der Ruf der „Auntie Beeb“ aus einer fast sakralen Nüchternheit. Es war das Versprechen, die Welt so zu zeigen, wie sie ist, nicht wie sie aus der Sicht eines Londoner Redaktionsstuhls sein sollte. Mit dem Generationswechsel nach den 1960er Jahren trat schrittweise eine neue journalistische Haltung in den Vordergrund, die bewusst mit den normativen Grundlagen der Vorgänger brach und stärker auf Intervention und Deutung setzte.