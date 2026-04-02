Foto: BBC-Gebäude mit Glassfassade, mehrere Menschen stehen vor dem Eingang.
BBC-Zentrale in London / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Vuk Valcic

Unterschiede zwischen BBC und ZDF Warum die Öffentlich-Rechtlichen in Großbritannien reformfähig sind

Während die BBC mit einem ehemaligen Google-Manager eine radikale Sanierung wagt, reagiert das ZDF auf seine KI-Fälschung mit einem behördlichen Achselzucken. Der Unterschied folgt aus dem jeweiligen Finanzierungsmodell.

VON SHANTANU PATNI am 10. April 2026 7 min

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Shantanu Patni studiert Osteuropa-Studien an der Freien Universität Berlin. 

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Von De Gaulles Appellen aus den Londoner Studios an das besetzte Frankreich bis hin zu den Hirten im Hindukusch, die ihr Englisch über die Kurzwellen des World Service lernten, speiste sich der Ruf der „Auntie Beeb“ aus einer fast sakralen Nüchternheit. Es war das Versprechen, die Welt so zu zeigen, wie sie ist, nicht wie sie aus der Sicht eines Londoner Redaktionsstuhls sein sollte. Mit dem Generationswechsel nach den 1960er Jahren trat schrittweise eine neue journalistische Haltung in den Vordergrund, die bewusst mit den normativen Grundlagen der Vorgänger brach und stärker auf Intervention und Deutung setzte.

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Achim Koester | Fr., 10. April 2026 - 08:51

ist für die herrschende Kaste eine zuverlässige und billige Methode, den Untertan zu manipulieren. Darauf möchte keine Regierung, schon gar nicht eine linke, verzichten. Wenn ein Intendant dann noch ohne Gegenkandidat mit nahezu 100% Stimmenanteil "gewählt" wird, fallen mir Beispiele wie Honecker und Kim Jong Un ein.

Thomas Veit | Fr., 10. April 2026 - 10:58

"operiert das ZDF in einem Finanzrahmen von über zehn Milliarden Euro," -- HAMMER!

Wusste ich so nicht..., ist aber sicher nicht 'geheim'...

>> Klar: DAS entwickelt sich zur Informations- und Erziehungs-Superbehörde... (früher: Propagandaministerium)

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