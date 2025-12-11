Giftschrank
Ein „Giftschrank“ (hier im Institut für Zeitgeschichte in München) / picture alliance / SZ Photo | Catherina Hess

Universität Würzburg „schützt“ Leser Wenn ein toter Konservativer im Giftschrank landet

Die Universität Würzburg glaubte, den Nutzern ihrer Bibliothek „Schutz“ vor einer Doktorarbeit über den konservativen Publizisten Caspar von Schrenck-Notzing bieten zu müssen. Dahinter steckt einmal mehr ein grotesker Übereifer im „Kampf gegen rechts“.

VON FERDINAND KNAUSS am 12. Dezember 2025 6 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Das Grundgesetz stellt in Artikel 5 knapp und eindeutig fest: „Zensur findet nicht statt“. Aber völlig uneingeschränkt stimmt das nicht. Der Zugang zu manchen literarischen Erzeugnissen kann durch staatliche Stellen zumindest einem breiten Publikum erschwert werden. Wie das funktioniert, exerzierte die Universitätsbibliothek in Würzburg vor. Die Doktorarbeit des Historikers Alexander Eiber sollte offenbar besonders wenig gelesen werden. Womöglich erreicht sie damit nun aber dank öffentlicher Aufmerksamkeit eher das Gegenteil.

Wolfgang Borchardt | Fr., 12. Dezember 2025 - 10:37

gern als "mündig" deklarierten Bürger schützen zu müssen glauben. Das, was für "unsere Demokratie" gut sein mag, ist es für die grundgesetzliche nicht. Gut ist wiederum, dass das Gewünschte nicht erreicht wird, denn dieser Angriff erregt Aufmerksamkeit für das, was man gern versteckt hätte.

