- Wenn ein toter Konservativer im Giftschrank landet
Die Universität Würzburg glaubte, den Nutzern ihrer Bibliothek „Schutz“ vor einer Doktorarbeit über den konservativen Publizisten Caspar von Schrenck-Notzing bieten zu müssen. Dahinter steckt einmal mehr ein grotesker Übereifer im „Kampf gegen rechts“.
Das Grundgesetz stellt in Artikel 5 knapp und eindeutig fest: „Zensur findet nicht statt“. Aber völlig uneingeschränkt stimmt das nicht. Der Zugang zu manchen literarischen Erzeugnissen kann durch staatliche Stellen zumindest einem breiten Publikum erschwert werden. Wie das funktioniert, exerzierte die Universitätsbibliothek in Würzburg vor. Die Doktorarbeit des Historikers Alexander Eiber sollte offenbar besonders wenig gelesen werden. Womöglich erreicht sie damit nun aber dank öffentlicher Aufmerksamkeit eher das Gegenteil.
-
