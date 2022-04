Nein, es ist keineswegs so, dass mir für diese Kolumne nichts Neues mehr einfällt. Und eigentlich pflege ich mich auch sehr abwechslungsreich zu verköstigen. Aber die Venusmuscheln, die ich neulich bei „Spaghetti alle vongole“ zum Einsatz brachte, haben es mir nachhaltig angetan. Zumal das bei mir schlagartig die Erinnerung an einige Portugal-Aufenthalte weckte. Besonders an ein Restaurant, irgendwo in einem kleinen alentejanischen Küstenort. Ein lauer Sommerabend, man konnte auf der Terrasse essen. Mit Blick auf ein paar Schweine, die sich in einem kleinen Korkeichenhain tummelten. Ich gehöre ja eher zu den Schweinefleischskeptikern, aber der Anblick dieser offenbar artgerecht gehaltenen Tiere machte so richtig Appetit und versprach großen Genuss jenseits der turbo-gemästeten, geschmacklosen Protein-Zombies aus deutscher Massentierhaltung.

Dazu kommt eine der Besonderheiten der iberischen Küche: die beliebte Kombination von Fleisch und Muscheln in vielen Varianten. Besonders in den portugiesischen Regionen Alentejo und Algarve ist das auch naheliegend, denn an der Küste gibt es reichlich Muschelbänke, und im agrarisch geprägten, dünn besiedelten Hinterland wächst und gedeiht das „Porco preto“, das „Schwarze Schwein“, dessen Fleischqualität nahezu legendär ist. Freilandhaltung, die genetische Veranlagung dieser autochthonen Rasse und die überwiegende Ernährung mit Korkeicheln und Kastanien sorgen für fein marmoriertes, würziges Fleisch. Wer durch das Alentejo fährt, wird diesen Tieren regelmäßig begegnen.