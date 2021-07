Der hohe Geburtstag dieses großen Landes sei Anlass, einen Blick auf die Geburtsurkunde zu werfen. Dazu brauchen wir nur die One Dollar Bill aus dem Portemonnaie zu ziehen, deren Design auf das Jahr 1934 zurückgeht. Ausgestellt im sozialen Geist des New Deal, sollte das Zahlungsmittel an das amerikanische Ideal von Freiheit erinnern. Die Vorderseite des abgebildeten Großen Siegels der Vereinigten Staaten zeigt den Weißkopfseeadler, Gebieter über Frieden und Krieg, wie Palmzweig und Pfeile in den Klauen des Raubvogels darlegen. Über dem Kopf des Wappentiers schweben die Sterne der 13 Gründerstaaten. So weit ist die politische Bildsprache die einer üblichen Heraldik.