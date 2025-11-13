Computerchip
Welche Art von künstlicher Intelligenz wir gestalten, ist keine technische, sondern eine zivilisatorische Frage. Sie entscheidet, ob wir in einer Gesellschaft der Souveränen oder in einem neuen digitalen Feudalismus leben werden.

VON JAN SCHOENMAKERS am 20. November 2025 13 min

Jan Schoenmakers

Jan Schoenmakers ist Gründer und Geschäftsführer der Analyse- und Beratungsfirma Hase & Igel, die sich darauf spezialisiert hat, mit Verhaltensdaten – von Google-Suchen über Social Media Gespräche bis zu Werbeausgaben – Entwicklungen in Markt und Gesellschaft zu bewerten. Nach seinem Studium der Medien- und Politikwissenschaft arbeitete der Statistikexperte lange Zeit als Kommunikationsmanager in der Energiewirtschaft.

Wir Menschen stehen bei der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz an einem Scheideweg, der unser Schicksal bestimmen wird. Und wir beginnen bereits, in die eine Richtung voran zu preschen, ohne überhaupt das Ziel und die Implikationen reflektiert zu haben. Die Fragen, die unsere Zukunft prägen werden wie vielleicht keine zuvor, lauten einerseits: Wie menschlich soll sich KI verhalten – soll sie uns imitieren oder uns ergänzen? Und andererseits: Was soll KI für uns sein – ein Leviathan, der uns krönt, oder Siebenmeilenstiefel, die unsere Schwächen kompensieren?

Jens Böhme | Do., 20. November 2025 - 11:01

Mein Teddybär ist auch künstlich intelligent.

Christoph Kuhlmann | Do., 20. November 2025 - 12:20

Menschen scheinen von Computern als überlegene Intelligenz fasziniert zu sein. Die erste Welle scheiterte an mangelnder Rechenleistung. Einer anderen Welle verdankten wir den Schachcomputer. Computer schlägt Weltmeister. War es die Milliarden wert? Immerhin ein Produkt. Momentan hängt die gesamte amerikanische Wirtschaft an der KI Bubble, wenn man die Börsenkurse mit der Wirtschaft verwechselt. Die sogenannten Aristokraten der Wirtschaft verbrennen dreistellige Milliardenbeträge. Warten wir doch einfach mal ab, sie müssten die Weltwirtschaft ja bald beherrschen. Die Erfahrung spricht gegen sie. Es wird endlich mehr automatisiert werden. Vielleicht gewöhnen die Behörden sich endlich mal die Datenhaltung auf Papier ab. Doch bisher hat mir noch keine Ki zu einem Sachthema ein vernünftig strukturiertes Literaturverzeichnis erstellen können. Wer sich auskennt, ich bin für Hinweise sehr dankbar. Das setzt ein Verständnis der Inhalte voraus, über welches die EDV nicht verfügt.

C. Schnörr | Do., 20. November 2025 - 12:36

Artikel. Der Autor skizziert ein lohnendes Forschungsprogramm für Europa. Berlin und Brüssel sind jedoch auf ihren ideologischen Irrwegen mit sich selbst beschäftigt.

Karl-Heinz Weiß | Do., 20. November 2025 - 13:02

In der Volksrepublik China findet mit rund 1,5 Milliarden Teilnehmern der größte Feldversuch zum Einsatz von KI statt. Die vom Autor gut erläuterten Handlungsoptionen dürften deshalb eher theoretischer Natur sein. Beginnend in Südamerika und Afrika, dürfte sich das chinesische Modell als weltweiter Exportschlager durchsetzen.

