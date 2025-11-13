Umgang mit Künstlicher Intelligenz - Emanzipation oder Feudalismus: Mit KI am Scheideweg

Welche Art von künstlicher Intelligenz wir gestalten, ist keine technische, sondern eine zivilisatorische Frage. Sie entscheidet, ob wir in einer Gesellschaft der Souveränen oder in einem neuen digitalen Feudalismus leben werden.