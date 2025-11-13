- Emanzipation oder Feudalismus: Mit KI am Scheideweg
Welche Art von künstlicher Intelligenz wir gestalten, ist keine technische, sondern eine zivilisatorische Frage. Sie entscheidet, ob wir in einer Gesellschaft der Souveränen oder in einem neuen digitalen Feudalismus leben werden.
Wir Menschen stehen bei der Entwicklung und Nutzung von künstlicher Intelligenz an einem Scheideweg, der unser Schicksal bestimmen wird. Und wir beginnen bereits, in die eine Richtung voran zu preschen, ohne überhaupt das Ziel und die Implikationen reflektiert zu haben. Die Fragen, die unsere Zukunft prägen werden wie vielleicht keine zuvor, lauten einerseits: Wie menschlich soll sich KI verhalten – soll sie uns imitieren oder uns ergänzen? Und andererseits: Was soll KI für uns sein – ein Leviathan, der uns krönt, oder Siebenmeilenstiefel, die unsere Schwächen kompensieren?
