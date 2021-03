Vornweg, weil das heute klar sein muss: Ja, das Virus existiert. Ja, es gibt zu viele Tote und schwere Verläufe. Ja, ich bin geimpft.

Wenn ich den wunderlichen Umgang mit der neuen Krankheit sehe, fällt mir auf, dass bei einigen Menschen mit der Viruserkrankung eine zweite, psychologische Krankheit auftritt (die Spahn’sche Grippe vielleicht), die der Hypochondrie sehr ähnelt. Hypochondrische Patienten haben übertriebene Angst vor einer Krankheit und letztlich vor dem Tod – das psychisch kranke dabei sind die Abwehrmaßnahmen, das Doktor-Hopping, die dauernden Kontrollen und die Fixierung auf ein Thema. In der Behandlung von hypochondrischen Patienten leugnen wir keineswegs, dass es Krebs, HIV etc. gibt. Die Patienten überschätzen nur Wahrscheinlichkeiten und Gefährlichkeiten, weil sie die Grundgesamtheiten aus dem Auge lassen und die Welt nur bezogen auf die eine Krankheit, auf sich und die eigene Unverwundbarkeit denken.

Sie nehmen unverhältnismäßige Maßnahmen in Kauf, um nicht von dieser einen Krankheit betroffen zu werden. Das Leben wird mehr und mehr von medizinischem Denken bestimmt, es wird bei Wikipedia nachgelesen. Sie belehren uns über die neuesten Diagnosemöglichkeiten – aber sind seltsamerweise gar nicht an der Behandlung interessiert. Haben sie ein negatives Testergebnis oder einen negativen MRT-Befund, hält die Beruhigung nicht länger einen Tag vor, und dann muss wieder bestätigt werden, dass da nichts ist, oder – der schlimmere Fall – man traut den Testergebnissen nicht und spekuliert auf eine andere, schwerer zu entdeckende, tödlichere Variante oder Krankheit.

Jede Türklinke eine Gefahr

Hypochondrie-Patienten leben in der Logik, dass alles unsicher ist, alles voller Gefahr: jede Türklinke, jedes Geschäft oder Getränk. Und sie testen auf Gesundheit und nicht andersherum. Normalerweise gehen wir davon aus, dass wir gesund sind, und nur beim Auftreten von Symptomen testen wir auf Krankheit. Und wenn nichts ist, dann leben wir weiter. Auch wenn da nichts ist, könnte etwas sein, so könnte man das hypochondrische Denken zusammenfassen. Und da ja tatsächlich immer mal Krebs auftritt und auch zufällig entdeckt wird, werden all diese Fakten zur Begründung genommen, dass man immer weiter testen und sich schützen muss. Auch wenn ein Test negativ war, muss man derzeit in Quarantäne, auch wenn man geimpft ist.

In der Behandlung von Hypochondern kommt man schnell an den Punkt, dass sich die Kranken eigentlich wünschen, krank zu sein. Sie verdrängen mit der Krankheitsbeschäftigung wichtigere, aber unangenehme Themen ihres Lebens. Sie haben häufig ein tief sitzendes Schuldgefühl, das nach Bestrafung verlangt. Und so komme ich vielleicht zu dem, was hier als gesellschaftliche Meta-Krankheit gerade los ist.

Unsere Gesellschaft krankt an ganz anderen Themen, denen die Regierung in den vergangenen Jahren zugesehen hat, von Migration bis Digitalisierung, dem Umgang mit der Spaltung und den Sozialen Netzwerken. Corona aber lässt die Regierenden regieren und die je eigene Agenda durchsetzen. Corona ist ein „Weltanschauungsverstärker“ (Dirk Hohnsträter in der F.A.Z.), ist eine Hypothese, die zutrifft, auch wenn sie gerade nicht zutrifft. Bereits am 24. März 2021 erklärte der sächsische Ministerpräsident „Es wird eine vierte Welle geben.“ Wie beim Hypochonder wird alles mit künftiger Angst, neuen Mutationen, Totenzahlen begründet.

Die Macht der Hypochonder

Hypochonder üben auf ihre Umgebung Macht aus. Sie sind humorlos, sie verweigern sich, wenn man ihre Logik nicht erfüllt oder nicht mitmacht. Kinder von Hypochondern müssen Tests und Reinigungsrituale über sich ergehen lassen, sie werden isoliert, dürfen keine Freunde sehen, weil der Vater fürchtet, es könnten Keime mit nach Hause gebracht werden. Sie haben gerötete Hände von Desinfektionsmitteln, sie sind traurig und wagen sich nicht mehr, etwas zu wünschen. Hypochondrie hat die Tendenz, die Maßnahmen auszuweiten. Kann man sich noch vorstellen, einander die Hand zu geben, dicht gedrängt auf einem Weihnachtsmarkt zu stehen oder ohne Masken zu feiern, wie es jetzt gerade in Florida geschieht?

Hypochonder sind den anderen böse für ihre Unbeschwertheit, ihren Genuss und ihre Freiheit. Sie sind auf mikroskopische Teilaspekte wie eine Hautrötung fixiert, auf Virusspikes und Inzidenzzahlen – und sehen gar nicht mehr, was mit dem Rest des Lebens ist. Der Film „The Aviator“ erzählt ein wenig davon. Es kommt zur Überwertigkeit von Medizin und Virologie – unter Vernachlässigung von Kunst, Kultur, Vergnügen, Seele. Romantische Begegnungen und Sexualität werden immer schwieriger. Hypochonder ziehen sich sozial zurück, die Gefahr lauert im anderen Menschen.

Gegen die mikroskopische Krankheitslogik hilft, das Ganze einmal wie aus der Ferne, vom Mars aus zu betrachten. Dann werden die Verrücktheiten offenbar: Die Menschen schneiden sich einseitig Vergnügen ab, mit der Begründung, sich sozial zu distanzieren. Gleichzeitig aber gehen sie arbeiten und treffen dort aufeinander. Je nach dem Namen eines Einzelhandelsgeschäfts darf man dort hinein oder eben auch nicht. Je nach Begründung darf man in ein Hotel. Es ist nicht mehr verständlich, warum wir nicht dieselben Maßnahmen mit dem Influenzavirus, Rota, Zika und vielen weiteren Plagen durchführen.

Warum nur am Flughafen?

In einem Land wird beim Auftreten einer Erkrankung eine ganze Stadt hermetisch ohne Vorankündigung abgeriegelt und das Leben heruntergefahren. Das macht man vielleicht ein-, zwei-, dreimal mit, dann wird sich ein solcher Unmut regen, dass Gewalt droht. Dabei sind die Doppelstandards offensichtlich: Ein Gebiet wie Tirol wurde abgeriegelt, als es die niedrigste Inzidenz von ganz Österreich hatte und blieb es, obwohl der Anteil der bösen Mutanten im Saarland höher war. In ein ausländisches Hotel darf gefahren werden, in ein heimisches nicht. Man kann sich auf einer Strecke von 100 Metern genauso anstecken oder nicht wie bei 15 Kilometern. Wenn es Ebola wäre, dann würden auf Zugreisen Kontrollen stattfinden und nicht nur extrem strenge Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen gelten. Dann würde man auf die Gurgelstudien hören, die belegen, dass durch antiseptisches Gurgeln die Viruslast bis auf Null gedrückt werden kann. Aber Gurgeln ist nicht staatlich zu kontrollieren wie das Maskentragen.

Ein Außerirdischer würde womöglich denken: Diese Menschen wollen es sich schwer machen, sie fühlen sich für etwas schuldig. Einem Außerirdischen würde auch auffallen, wie einige wenige mit der psychologischen Krankheitslogik Macht über andere ausüben; wie sie Kritiker diffamieren und Freiheit ohne demokratische Institutionen einschränken, wie immer beim Menschen im Namen des Guten. Er würde womöglich die narzisstische Größenphantasie bemerken, um mit immer mehr oder den diesmal hoffentlich richtigen Maßnahmen den Tod zu verhindern.

Wie beim Hypochonder dient die Corona-Angst zu allem: zur Begründung von Erschöpfung, zur Verweigerung von Reisefreiheit, zum Klimaschutz, für Staatsausgaben. Alles einfach loszulassen macht solche Angst, es würde ein gigantisches Fehlereingeständnis sein – und die anderen Themen würden uns wieder plagen. Und bei alledem ist es so seltsam, dass das, was die Heilung beschleunigt, verzögert wird, stattdessen das Leben noch mehr auf Krankheiten und die reine Diagnostik fixiert wird. Repräsentative Studien fehlen nach wie vor.

Anhand der Bergamo-Toten klang es erst einmal logisch zu „testen, testen, testen“. Es werden Tests vor jedem Friseur-, Theater- oder Kinobesuch, vor jedem Arbeitsantritt gefordert. Nun sollen wir generell nach Reisen getestet werden – egal, ob wir die Krankheit schon durchgemacht, Symptome haben, geimpft sind oder ob es überhaupt ein Inzidenzgebiet war.

Die hypochondrische Logik

Nicht nur die Kosten werden explodieren und die Nasenschleimhäute leiden – die hypochondrische Logik wird sich so immer weiter verfestigen, und mit jeder entdeckten Krankheit (oder falsch positivem Test) wird das bestätigt: Sicherheit – aber nur bis morgen. Bis wir alle, und zwar jeden Tag (da wir zur Arbeit oder zum Einkauf wollen) einen Negativ-Test machen müssen. Und zwar für Corona, Schweinegrippe, Noro, Streptokokken, um nur einige zu nennen – und endgültig Gefangene des hypochondrischen Grundgesetzes sind: Zu beweisen, dass wir gesund sind.

Dieser Teil von Corona ist eine psychische Krankheit. Normal ist ein Negativ-Nachweis, wenn man sich krank fühlt. Normal wäre es, alles zur Vorbeugung zu tun, Risikogruppen zu schützen – und ansonsten mit einem gewissen Krankheits- und Todesrisiko zu leben: Bergsteiger, Krankenschwestern, Autofahrer und Fernreisende in Malariagebiete machen es uns vor.