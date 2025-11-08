Grauzone
Wer bürgerliche Positionen vertritt, wird von der „Zeit“ braun lackiert / picture alliance / CHROMORANGE | Michael Piepgras

Umfrage der „Die Zeit“ So schnell ist man Nazi

In einer Online-Umfrage der „Zeit“ lässt sich herausfinden, ob man zur politischen Mitte gehört. Die Einordnung der möglichen Antworten ist verräterisch. Mit bürgerlichen Positionen landet man im politischen Nirwana rechts von der AfD.

VON ALEXANDER GRAU am 8. November 2025 4 min

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Er veröffentlichte u.a. „Hypermoral. Die neue Lust an der Empörung“. Zuletzt erschien „Vom Wald. Eine Philosophie der Freiheit“ bei Claudius.

So erreichen Sie Alexander Grau:

In der Bundesrepublik ist man besessen von der politischen Mitte. Sie gilt als programmatischer Heilsbringer, aber auch als Ausweis politmoralischer Integrität. Wer nicht zu den selbsternannten „Parteien der politischen Mitte“ gehört, macht sich mehr als verdächtig. Ihn umgibt der Schwefelgeruch des Antidemokraten und Verfassungsfeindes.

Historisch ist diese Vergötterung der politischen Mitte verständlich. Nach den Exzessen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert ist die Mitte ein vielleicht langweiliger, sicher aber nicht falscher Ort. Politische Mitte – das klingt zudem nach Seriosität, nach Unaufgeregtheit und nach gesundem Menschenverstand jenseits aller Ideologien. Aber hier fängt das Problem schon an.

