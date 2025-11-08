- So schnell ist man Nazi
In einer Online-Umfrage der „Zeit“ lässt sich herausfinden, ob man zur politischen Mitte gehört. Die Einordnung der möglichen Antworten ist verräterisch. Mit bürgerlichen Positionen landet man im politischen Nirwana rechts von der AfD.
In der Bundesrepublik ist man besessen von der politischen Mitte. Sie gilt als programmatischer Heilsbringer, aber auch als Ausweis politmoralischer Integrität. Wer nicht zu den selbsternannten „Parteien der politischen Mitte“ gehört, macht sich mehr als verdächtig. Ihn umgibt der Schwefelgeruch des Antidemokraten und Verfassungsfeindes.
Historisch ist diese Vergötterung der politischen Mitte verständlich. Nach den Exzessen der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert ist die Mitte ein vielleicht langweiliger, sicher aber nicht falscher Ort. Politische Mitte – das klingt zudem nach Seriosität, nach Unaufgeregtheit und nach gesundem Menschenverstand jenseits aller Ideologien. Aber hier fängt das Problem schon an.
