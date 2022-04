Ukraine-Krieg bei Anne Will - „Wären wir in der Lage, ein Gas-Embargo über zwei, drei Jahre durchzuhalten?“

Wie muss der Westen auf die Gräueltaten in Butscha reagieren? Und welchen Einfluss hätte ein sofortiger Lieferstopp von russischem Öl und Gas nach Deutschland auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine? Über diese und weitere Fragen wurde am Sonntagabend bei Anne Will diskutiert. Zu Gast waren der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil, CSU-Chef Markus Söder, die Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm, Marieluise Beck vom Zentrum Liberale Moderne sowie der Journalist Robin Alexander. Unterm Strich merkte man der Sendung an, dass in der Debatte um Sanktionen gegen Russland wohl alle Argumente ausgetauscht sind.