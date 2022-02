Am Tag meiner Geburt stand der „Holiday-Rap“ auf Platz Eins der deutschen Single-Charts. „We gonna ring-rang-a-dong for a holiday“, hieß es in der Hook, und die allermeisten Menschen würden das Gedudel von damals heute wohl einsortieren in die Kategorie geschmacksverirrter Zeitgeist, in dem schon Dinge wie toupierte Haare oder in einigen Jahren vielleicht auch eine Ampel-Regierung aus SPD, Grüne und FDP einsortiert sind, respektive einsortiert werden. Die Wahrheit ist allerdings, dass ein Gedudel wie „Holiday-Rap“ ein durchaus passender Soundtrack ist für ein Kind der Neunziger.

Ich bin Jahrgang 1986. Und auch auf die Gefahr hin, als naiv oder geschichtsrevisionistisch zu gelten, so meine ich doch bilanzieren zu können, dass die Neunziger eine ziemlich gute, weil vergleichsweise unbeschwerte Zeit waren. Auch für mich, obwohl Arbeiter- und Schlüsselkind, das gewisse Schichten nicht nur vom Hörensagen kennt, wie manch Feuilletonredakteur aus Hamburg. Und das sehr wohl weiß, wie es ist, wenn am Ende noch mehr Monat übrig ist als Geld in der Haushaltskasse. Doch wahr ist eben auch, dass sich mit dem unschönen Kram ohnehin unsere Eltern herumschlagen mussten, während wir uns maximal auf dem Bolzplatz schlugen.