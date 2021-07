Ob es intelligentes Leben auf der Erde gibt, ist nach wie vor umstritten. Als sicher kann aber angenommen werden, dass irgendwo in den Weiten des Universums intelligente Wesen ihr Dasein fristen. Und vermutlich werden sie ihren Blick in ihren nächtlichen Sternenhimmel richten und sich fragen, ob es da draußen irgendwo anderes Leben gibt. Und vermutlich werden sie zu dem Schluss kommen, dass das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so ist.

Sollten diese intelligenten Wesen nicht nur intelligent sein, sondern auch noch technisch hochentwickelt, sollten sie Fluggeräte entwickelt haben und Techniken der Bilderzeugung, dann werden sie – jede Wette – von Ufos fabulieren, von Außerirdischen, die sie besuchen und deren geheimnisvolle Flugobjekte immer mal wieder am Himmel auftauchen. Dummerweise allerdings nie klar und deutlich, sondern immer verschwommen und unscharf. Und stets wird sich herausstellen, dass es sich bei diesen Beobachtungen um ein normales Fluggerät handelt, um eine Wolke, eine Lichtreflexion oder was auch immer.