Udo Lindenberg
Udo Lindenberg wird 80 Jahre alt / picture alliance/dpa | Marcus Brandt

Udo Lindenberg wird 80 Das Bundes-Rock-Maskottchen

Kaum ein Musiker hat so erfolgreich den schmalen Grat zwischen Rock und Schlager beschritten wie Udo Lindenberg. Mit imponierender Beharrlichkeit entwarf er eine sehr deutsche Kunstfigur irgendwo zwischen Authentizität und Lächerlichkeit.

KOLUMNE: GRAUZONE am 16. Mai 2026

Alexander Grau

Autoreninfo

Alexander Grau ist promovierter Philosoph und arbeitet als freier Kultur- und Wissenschaftsjournalist. Zuletzt erschien von ihm „Die Zukunft des Protestantismus“ bei Claudius.

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Mit deutscher Popmusik ist das ja so eine Sache. Einerseits füllen Herbert Grönemeyer und die Scorpions riesige Hallen. Andererseits haftet dem Wind-of-Change-Kitsch und Mensch-bleibt-Mensch-Gejammer eine geradezu monströse Provinzialität an. Sieht man mal von Kraftwerk und den Jungs um das Avantgarde-Label Innovative Communication ab, hat die deutsche Musikszene allenfalls Durchschnittliches hervorgebracht. Gut, die sogenannte Deutsche Welle war jung, frisch, frech und anders. Allerdings wurde sie in kurzer Zeit gnadenlos kommerzialisiert. Was mit Ideal, Fehlfarben und DAF hoffnungsvoll begann, wurde mit Nena massentauglich beerdigt. Übrigens ein wiederkehrendes Muster, das man auch bei den Toten Hosen findet oder bei Westernhagen: Nach dem ersten bemerkenswerten Langspieler versumpft man im politisch korrekten musikalischen Nirwana.

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Jens Böhme | Sa., 16. Mai 2026 - 12:38

Udo Lindenberg blieb in den finsteren Zeiten englischsprachiger Texte ein Deutschmusiker. Auch, wenn er ab Ende der 1980er Jahre zunehmend sich dem Kampf gegen Rechts verschrieb, ist seine deutschsprachige Musik ein Leuchtturm in der englischsprachigen, deutschen Musikszene mit gutgemachten Milieustudien gewesen. NDW war Kinderkram und starb den schnellen Kindstod.

Klaus Funke | Sa., 16. Mai 2026 - 13:30

Uns Udo ist eine Institution und ich wage es zu behaupten, auf seine Art eine ehrliche Haut. Freilich dreht er derzeit links. Es ist eine Künstlermode, die meisten tun´s auch. Lasst sie doch. Wenn ich bedenke wie wir damals im Boot hinaus auf den Rheinsberger See gerudert sind - ich war damals gerade zur Kur - um den "Sonderzug" ungestört anhören zu können. Tja, das waren noch Zeiten. Freilich heutzutage wirkt er ein wenig museal, aber immer noch besser als der Herbert Grölemeyer, der sein Linkssein gerade exzessiv und abstoßend auslebt. Da lebt er nun in seinem Hamburger Hotel und trinkt Eierliör. Lasst ihn doch. Das hat er sich verdient. Gut, malen muss er nun nicht noch und Kunst ist diese Kleckserei auch nicht. Aber Armin Müller Stahl und andere haben jeder für sich irgendwelche Marotten. Mir ist es egal. Künstler halt. Die sind alle ein bisschen Tüttelü. Ich bin ja auch nicht ganz normal. Jeder ist auf seine Weise verrückt - wer hat´s gesagt? Mark Twain oder der Pinselheinrich?

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