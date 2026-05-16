- Das Bundes-Rock-Maskottchen
Kaum ein Musiker hat so erfolgreich den schmalen Grat zwischen Rock und Schlager beschritten wie Udo Lindenberg. Mit imponierender Beharrlichkeit entwarf er eine sehr deutsche Kunstfigur irgendwo zwischen Authentizität und Lächerlichkeit.
Mit deutscher Popmusik ist das ja so eine Sache. Einerseits füllen Herbert Grönemeyer und die Scorpions riesige Hallen. Andererseits haftet dem Wind-of-Change-Kitsch und Mensch-bleibt-Mensch-Gejammer eine geradezu monströse Provinzialität an. Sieht man mal von Kraftwerk und den Jungs um das Avantgarde-Label Innovative Communication ab, hat die deutsche Musikszene allenfalls Durchschnittliches hervorgebracht. Gut, die sogenannte Deutsche Welle war jung, frisch, frech und anders. Allerdings wurde sie in kurzer Zeit gnadenlos kommerzialisiert. Was mit Ideal, Fehlfarben und DAF hoffnungsvoll begann, wurde mit Nena massentauglich beerdigt. Übrigens ein wiederkehrendes Muster, das man auch bei den Toten Hosen findet oder bei Westernhagen: Nach dem ersten bemerkenswerten Langspieler versumpft man im politisch korrekten musikalischen Nirwana.
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