Gzuz, gebürtig Kristoffer Jonas Klauß, ist Teil der 187 Strassenbande – der Code für polizeilichen Mord in den USA. In den 2000er-Jahren hat sich die Gruppe, bestehend aus vier meist strafauffälligen Jugendlichen, zusammengeschlossen, um seither zahlreiche Chartplatzierungen in der Szene zu landen. Alle vier Männer, zwischen 30 und 40 Jahren, kommen aus prekären Elternhäusern – und das ist keine zufällige Begleiterscheinung ihres Werdegangs: Der Vater war stets abwesend. Ihre juristische Weste ist alles andere als weiß; einige saßen im Gefängnis, alle wurden wegen Drogenbesitzes oder -handels belangt. Doch keiner ist im Elend verendet. Man kann festhalten: Die Musik ist – wenn auch wenig geistreich – eine rein affektuelle Sublimierung. Gzuz hat es vom Kleinkriminellen zum Millionär geschafft. Ein Klischee, klar: Goldringe, Dollar-Tattoos und der rote Porsche gehören zum Bühnenbild.