Vergangenen Samstag beendete ich die Lektüre des Buches „Two Faces of Liberalism“ von John Gray. Am nächsten Morgen las ich von der Vereitelung eines islamistischen Anschlags auf einen bayerischen Weihnachtsmarkt sowie vom Terroranschlag auf eine Chanukka-Feier in Sydney. Die Aktualität dieser Ereignisse ließ mich unmittelbar zu jenen Randnotizen zurückkehren, die ich mir in das Buch geschrieben hatte und die nun die Grundlage dieses Textes bilden. John Gray, britischer Philosoph und emeritierter Professor an der London School of Economics, vertritt in seinem Buch die These, dass der Liberalismus von Beginn an zwei unvereinbare Gesichter besitzt.

Das erste Gesicht ist der liberale Universalismus. Er geht von der Annahme aus, dass es eine einzig richtige, universelle und zeitlose Lebensweise gibt. Der Mensch erscheint hier als autonomes, rationales Individuum, dessen vernunftgeleiteter Wesenskern überall derselbe sei. Wertekonflikte gelten in diesem Modell letztlich durch Vernunft und richtige Institutionen als lösbar. Der liberale Staat oder das universale liberale Regime sieht sich daher legitimiert, diese Lebensweise notfalls auch gegen Widerstände durchzusetzen.

Dem stellt Gray ein zweites Gesicht gegenüber, das er selbst favorisiert: den modus vivendi. Nach diesem Verständnis gibt es nicht eine, sondern viele Lebensformen, in denen Menschen gut leben können. Der Wert dieser Lebensformen ist nicht miteinander vergleichbar. Wo solche Lebensweisen rivalisieren, gibt es keine rationale Entscheidung darüber, welche die bessere ist. Es genügt, dass sie friedlich koexistieren.

In der Praxis hieße das: Innerhalb eines staatlichen Gemeinwesens können unterschiedliche ethnische, kulturelle und religiöse Einheiten nebeneinander existieren, ohne dass ein übergeordnetes Regime sie auf eine gemeinsame Lebensform verpflichtet. Der Staat hätte keinen inhaltlichen Erziehungsauftrag mehr, sondern fungierte primär als Ordnungsinstanz zur Sicherung des Friedens zwischen den Gruppen.

Warum der liberale Universalismus scheitert

Zunächst stimme ich Gray in seiner Ablehnung des liberalen Universalismus zu. Zum einen glaube ich nicht, dass die Welt jemals nach dem Vorbild des Liberalismus leben wird. Der Liberalismus ist ein europäisches Produkt, hervorgegangen aus spezifischen historischen, religiösen und kulturellen Voraussetzungen. Er funktioniert dort, wo diese Voraussetzungen zumindest teilweise gegeben sind. Der Versuch, ihn global zu verallgemeinern, verschwendet Zeit, Geld, Energie und nicht selten auch Menschenleben für eine unerfüllbare Mission. (Warum sich der Liberalismus in seiner gegenwärtigen Form selbst abschafft, habe ich hier gemeinsam mit meinen Brüdern argumentiert.)

Darüber hinaus ist – im Sinne Nietzsches – der Wert dieses Wertes selbst in Frage zu stellen. Warum sollte ausgerechnet die liberale Weltanschauung einen universellen Geltungsanspruch besitzen? Und warum eine Einheitswelt und nicht eine Welt verschiedener Kulturen und Zivilisationen?

Das Problem des modus vivendi

Nun zum modus vivendi: Beim Lesen stellte sich mir die grundlegende Frage, warum ausgerechnet die europäische Zivilisation auf ihrem eigenen Territorium ihre Lebensform preisgeben sollte, um ein Nebeneinander mit anderen Lebensweisen zu ermöglichen. Doch abgesehen davon finde ich eine andere Frage interessanter: Wie soll ein Modus-vivendi-Regime praktisch mit Lebensweisen umgehen, die das Prinzip der Toleranz nicht nur ablehnen, sondern aktiv bekämpfen?

Gray selbst räumt ein, dass friedliches Zusammenleben kein apriorischer Wert ist. Es unterscheide sich hierin nicht von anderen menschlichen Gütern und sei nur insofern wünschenswert, als es menschlichen Zielen und Bedürfnissen diene. Zwar fügt Gray hinzu, dass fast alle Lebensweisen gemeinsame Interessen hätten, die ein friedliches Zusammenleben attraktiv machten. Doch genau dieses „fast“ bringt sein Modell ins Wanken.

Denn die Realität der letzten Jahrzehnte – zuletzt erneut in den vergangenen Wochen – zeigt, dass es Lebensweisen gibt, die jenes Toleranzideal nicht nur nicht teilen, sondern es umso aggressiver bekämpfen, je mehr Raum es ihnen gewährt. Dies geschieht durch Missionierung, sozialen Druck, politische Unterwanderung und letztlich durch Gewalt. Wie soll ein Modus-vivendi-Regime auf solche Akteure reagieren? Es kann diese Lebensweisen nicht „umerziehen“, ohne seine eigenen Prämissen aufzugeben.

Und selbst wenn das Regime im Ausnahmezustand durchgreifen würde, wäre das Problem nicht gelöst. Die betreffende Lebensweise würde dazulernen: Solange man schwach ist, bleibt man ruhig, betreibt Basisarbeit, setzt Nadelstiche und wartet, bis eine kritische Masse erreicht ist, die das Regime zunächst zum Appeasement und schließlich zum Einknicken zwingt.

Die Symbiose der falschen Gesichter

Nach dieser Argumentation scheitern beide Gesichter des Liberalismus für sich genommen. Doch nachdem ich diese Gedanken in Grays Buch notiert hatte, drängte sich mir ein weiterer Gedanke auf: Wir leben heute nicht im Konflikt zwischen beiden Gesichtern des Liberalismus, sondern in ihrer Symbiose.

Der historische Ausgangspunkt des Liberalismus ist, wie auch Gray betont, die relativ homogene Gesellschaft. Thomas Hobbes, der angesichts des „Krieges aller gegen alle“ den Leviathan zur Sicherung von Ordnung forderte, kann tatsächlich als ein früher Vordenker des modus vivendi gelten.

Mit John Locke und den ihm folgenden Denkern verschiebt sich der Akzent grundlegend. Es entstehen die Ideen der Volkssouveränität, der Gewaltenteilung und des vernunftbegabten, autonomen Individuums. Der Liberalismus wird nicht nur eine Ordnungstheorie, sondern eine umfassende politisch-moralische Weltanschauung. Zunächst setzte sich der Liberalismus gegen das ancien régime und dann im ideologischen Dreikampf mit Faschismus und Kommunismus durch. Doch der Versuch des globalen Exports der liberalen Demokratie scheitert bekanntlich.

Parallel dazu verändert sich jedoch auch sein Ursprungsraum. Der Liberalismus erzeugt im Inneren eine hyperindividualistische Gesellschaft, in der nationale, kulturelle und religiöse Bindungen zunehmend erodieren, Familien sich auflösen oder erst gar nicht entstehen und die Geburtenraten einbrechen. Das demographische Defizit wird durch Masseneinwanderung zu kompensieren versucht. Dieser Prozess wurde durch den Egalitarismus, der nach 1945 mit dem Liberalismus eine Symbiose einging, befeuert.

Dies führt zu Spannungen, die nach dem liberalen Selbstverständnis eigentlich gar nicht existieren dürften. Denn nach dem eigenen Weltbild bestehen Gesellschaften aus autonomen, rationalen Individuen, wodurch ethnisch-kulturell-religiöse Konflikte gar nicht entstehen sollten. Der liberale Staat ist jedoch kaum in der Lage, diese Konflikte zu lösen. Denn dort, wo es politisch ernst wird, beruft er sich auf modus vivendi.

So entstehen in liberalen Demokratien nach einer bestimmten Zeit des politischen Versagens neben ethnisch-kulturell-religiösen auch ideologische Konfliktlinien. Der britische Publizist David Goodhart beschrieb diese Spaltung als Gegensatz zwischen Somewheres und Anywheres. Die einen sehen Heimat, Identität und Kultur in Gefahr; für die anderen geht der gesellschaftliche Wandel aus individualistisch-kosmopolitischer Sicht nicht weit genug.

Folglich macht sich ein Freund-Feind-Denken breit, das nach Carl Schmitt das Wesen des Politischen ausmacht:

„Der politische Feind braucht nicht moralisch böse, er braucht nicht ästhetisch häßlich zu sein; er muß nicht als wirtschaftlicher Konkurrent auftreten, und es kann vielleicht sogar vorteilhaft scheinen, mit ihm Geschäfte zu machen. Er ist eben der Andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, daß er in einem besonders intensiven Sinne existenziell etwas Anderes und Fremdes ist, so daß im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind, die weder durch eine im voraus getroffene generelle Normierung noch durch den Spruch eines ‚unbeteiligten‘ und daher ‚unparteiischen‘ Dritten entschieden werden können.“

Hier gerät die liberale Demokratie in eine strukturelle Krise. Sie funktioniert nur, solange der politische Gegner nicht als existenzieller Feind erscheint. Denn mit einem Feind kann man nicht ergebnisoffen diskutieren, geschweige denn ihm vertrauen. Schon gar nicht innerhalb eines Systems, in dem man mit einer absoluten Mehrheit legal fast alles machen und mit Zweidrittelmehrheit sogar die Verfassung ändern kann.

Egalitärer Liberalismus im Ernstfall

Wenn das Weltbild eines Menschen in sich zusammenbricht, gibt er es selten einfach auf. Meist rationalisiert er seine Widersprüche, immunisiert sich gegen Kritik und reagiert zunehmend aggressiv auf jene Tatsachen, die sein Weltbild bedrohen. Ähnlich verhält es sich mit politischen Ordnungen. Ein Staat, dessen normatives Selbstverständnis dauerhaft mit der Realität kollidiert, neigt dazu, immer stärker auf jene Kräfte zu setzen, die das eigene Paradigma bestätigen sollen – NGOs, öffentlich-rechtliche Medien und „Experten“ –, und wird zugleich totalitär gegenüber jenen, die seine Folgen offen kritisieren.

In einem solchen System fühlt sich der Islamist wohl. Er trifft auf eine Ordnung, die der Welt erklärt, der egalitäre Liberalismus sei die einzig richtige und moralisch überlegene Lebensweise, während sie zugleich vermittelt, dass die eigene Ursprungszivilisation im Kern böse sei und überwunden werden müsse.

Er begegnet einer Gesellschaft ohne gefestigte Identität. Einer Gesellschaft, die nicht weiß, worauf sie stolz sein kann, was sie aus ihrer Vergangenheit bewahren soll und was sie im Innersten zusammenhält. Sie flüchtet sich in abstrakte Begriffe wie Demokratie, Menschenrechte und Vielfalt. Sie feiert jede andere Kultur als Bereicherung der eigenen. Doch was diese eigene Kultur eigentlich ist, kann sie nicht mehr benennen. Nicht zwingend aus Angst vor Cancel Culture, sondern weil viele es schlicht nicht wissen. Es wurde ihnen nicht vermittelt, nicht gepflegt, nicht verteidigt.

Der Islamist sieht daher Individuen, die nicht wissen, was sie miteinander verbindet – geschweige denn, was sie mit ihren Vorfahren verbindet. Und selbst dort, wo sich im Unterbewusstsein noch ein Wille zur Selbstbehauptung regt, äußert er sich nur in jenen leeren Formeln, die die beiden Gesichter des Liberalismus widerspiegeln und gerade deshalb wirkungslos bleiben. Aus diesem Grund weiß der Islamist, dass auf seinen Schlag auf die eine Wange zuverlässig das Hinhalten der anderen folgt. Deswegen schlägt er und wird weiter schlagen.

Was folgt daraus? Ist es für Europa vorbei? Sind die Tage gezählt? Keineswegs. Verhängnisvoll wäre es nur, beim ritualisierten Meckern über die Symptome des egalitären Liberalismus stehenzubleiben. Wo jedoch die Ursache erkannt ist, eröffnen sich auch politische Handlungsspielräume. Dann geht es nicht mehr um bloße Symptombekämpfung in Form von Symbolpolitik oder um eine Art kollektiver Psychotherapie des Dauerklagens, sondern um Taten.

In Lampedusas „Der Leopard“ heißt es: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist nötig, dass alles sich verändert.“ Nun soll es nicht so bleiben, wie es ist, aber dafür muss sich alles ändern. Wie dies politisch und taktisch anzugehen ist, darum wird es im nächsten Text gehen.