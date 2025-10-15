Can Dündar
Die Türkei und der Tiefe Staat „Mein Land hat sich in einen Mafia-Staat verwandelt“

2015 enthüllte der türkische Journalist Can Dündar geheime Waffentransporte aus der Türkei an den IS. Nun berichtet er in seinem Buch „Ich traf meinen Mörder. Ein Journalist und die dunklen Seiten der Macht“ über die Verflechtungen des Tiefen Staats, seine Verhaftung und das Leben im Exil.

INTERVIEW MIT CAN DÜNDAR am 20. Oktober 2025

Can Dündar ist Journalist und Dokumentarfilmer. Er ist Chefredakteur der deutsch-türkischen Medienplattform Özgürüz.

Herr Dündar, wie verlief die Premiere Ihres neuen Buches?

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 20. Oktober 2025 - 08:38

dass in der Türkei die Mafia den Staat übernommen hätte.
Ist es nicht eher umgekehrt?
Deep State soll doch wohl heissen, es gebe einen geheimen Staat im Staat?
Auch da meine Frage, sprechen wir nicht doch schlicht vom türkischen Staat?
Die Situation könnte schon lange sehr gefährlich für diejenigen sein, die sich in Opposition zur derzeitigen Regierung befinden.
Ich weiss gar nicht, ob es überhaupt wirklich Bestrebungen gab, Herrn Erdogan abzusetzen, ich würde mich freuen, wenn solche Bestrebungen aus seiner eigenen Partei kämen.
Er wäre nicht der erste "Präsident", der seinem Land evtl. schweren Schaden zufügen würde?

Ernst-Günther Konrad | Mo., 20. Oktober 2025 - 11:11

Uffbasse Herr Dündar. Ich bezweifle ihre Grundannahme nicht. Nur in Deutschland darf man nicht darüber reden/schreiben/denken, es gäbe in einem Staat einen *Deep State*. Denn inzwischen ist ein Trump dabei, einen solchen in den USA offen zu legen und zu bekämpfen. Und man fragt sich manchmal, ob so etwas auch in Deutschland möglich ist oder ob es den sogar gibt? Ihr Buch ist sicher interessant, aber es wäre besser, wenn in Deutschland lebende Türken vor allem dieses Buch lesen würden und sich dann Gedanken machen würden, was, ob und wie das alles zutrifft oder nicht? Nein, ich zweifle nicht an, das Erdogan ein Despot ist und inzwischen diese ehem. demokratische Türkei drehen will, hin zu eine Diktatur. Nur, im Moment besorgt mich mehr der Weg in meinem eigenen Land. Sie wissen doch was hier gerade los ist. Auch hier wird eine Demokratie versucht zu einem sozialistischen faschistischen Staat zu drehen im Sinne einer DDR 2.0. Ich hoffe für Sie, dass Ihre Landsleute aufwachen.

Markus Michaelis | Mo., 20. Oktober 2025 - 13:08

Bei uns wird oft beklagt, dass sich in der Welt zunehmend autoritäre Staaten gegen die demokratischen Staaten durchsetzen. Manchmal hat man aber eher das Gefühl, dass sich nicht-staatliche Gewaltstrukturen und Gruppen durchsetzen (Mafia, religiös, Clans und Stämme und andere Dinge) und dann, Staaten für sich einspannen, oder der Staat nur aus dem Kräftegleichgewicht zwischen solchen Gruppen besteht.

