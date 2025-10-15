- „Mein Land hat sich in einen Mafia-Staat verwandelt“
2015 enthüllte der türkische Journalist Can Dündar geheime Waffentransporte aus der Türkei an den IS. Nun berichtet er in seinem Buch „Ich traf meinen Mörder. Ein Journalist und die dunklen Seiten der Macht“ über die Verflechtungen des Tiefen Staats, seine Verhaftung und das Leben im Exil.
Can Dündar ist Journalist und Dokumentarfilmer. Er ist Chefredakteur der deutsch-türkischen Medienplattform Özgürüz.
Herr Dündar, wie verlief die Premiere Ihres neuen Buches?
