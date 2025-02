In Sersheim, Kreis Ludwigsburg, gibt es eine evangelische Pfarrkirche, deren Ursprünge auf das 11. Jahrhundert zurückgehen, die Überreste eines ehemaligen Schlosses aus dem 15. Jahrhundert, ein modernes Sportzentrum und eine Grundschule. Außerdem befindet sich in der 5700-Seelen-Gemeinde das Herz zur Kontrolle des Internets, zumindest was den deutschen Teil angeht. Anfang Oktober vergangenen Jahres nämlich hat die Bundesnetzagentur die zur Jugendstiftung Baden-Württemberg gehörende und in Sersheim ansässige Meldestelle „Respect!“ als Trusted Flagger benannt.

Mit der von Klaus Müller (Bündnis 90/Die Grünen) geleiteten Bundesnetzagentur ist erstmals eine Bundesbehörde dafür zuständig, Meldestellen zu prüfen und ihnen dafür im Anschluss den Status Trusted Flagger – vertrauenswürdige Hinweisgeber – zu verleihen. Damit erfüllt die Behörde eine Forderung des Digital Services Act (DSA) der EU. Mit ihr sollen fortan Onlineplattformen und Social-Media-Konzerne kontrolliert werden.